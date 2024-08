Rodiny rukojemníkov pripomínajú, že zajatie v Pásme Gazy trvá 300 dní

Tel Aviv 1. augusta (TASR) - Po 300 dňoch od začiatku vojny v Pásme Gazy rodiny izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas oznámili, že na štvrtok večer zvolali do Tel Avivu pochod a protestné zhromaždenie, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI). Ďalšie podujatia sa budú konať aj v iných mestách po celej krajine.



Spravodajský web Ynet News doplnil, že mnohé rodiny sú hlboko znepokojené tým, že nedávne zabitie vysokých predstaviteľov hnutí Hamas a Hizballáh by mohli zmariť šance na dohodu o rukojemníkoch a prímerí vo vojne, ktorá je dôsledkom teroristického vpádu palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Na ťaživú situáciu rukojemníkov zavlečených z Izraela a zadržiavaných v Pásme Gazy, ktorá trvá už 300 dní, upozornil vo štvrtok vo svojom statuse na sieti X aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Dodal, že aj Francúzsko naďalej pracuje na ich prepustení.



Podľa TOI sa predpokladá, že niekde v Pásme Gazy je 111 z celkovo 251 rukojemníkov unesených 7. októbra 2023 ozbrojencami Hamasu a ďalších palestínskych frakcií. Desiatky z týchto rukojemníkov sú považované za mŕtvych.



Medzi zadržiavanými rukojemníkmi sú aj dvaja francúzski občania: Ohad Yahalomi a Ofer Kalderon. Yahalomiho 12-ročný syn Eitan sa dostal na slobodu po 52 dňoch strávených v zajatí. Vlani v novembri, počas prvého prímeria vo vojne v Pásme Gazy, boli zo zajatia prepustené aj dve Kalderonove deti: 12-ročný Erez a 16-ročná Sahar.



V reakcii na najnovší vývoj na Blízkom východe francúzske ministerstvo zahraničných vecí vydalo pre svojich občanov odporúčanie, aby sa vyhýbali veľkým zhromaždeniam ľudí a sledovali správy o dianí v oblasti.