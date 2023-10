Rodiny rukojemníkov v pásme Gazy žiadajú stretnutie s vládou

Jeruzalem 28. októbra (TASR) — Rodiny izraelských rukojemníkov zavlečených pred troma týždňami do pásma Gazy palestínskymi militantmi z hnutia Hamas vyzvali v sobotu vládu, aby sa s nimi okamžite stretla. Informovala o tom agentúra AFP.



Fórum rukojemníkov a nezvestných rodín, najväčšia skupina zastupujúca približne 229 ľudí, unesených 7. októbra pri invázii kománd Hamasu do južného Izraela, vo vyhlásení uviedlo, že ich príbuzní sú rozhorčení "absolútnou neistotou ohľadom osudu zadržiavaných rukojemníkov, ktorí boli tiež vystavení intenzívnemu bombardovaniu".



"Nikto z vojnového kabinetu sa neobťažoval stretnúť sa s rodinami, aby im vysvetlil jednu vec — či pozemná operácia ohrozuje životy 229 rukojemníkov v Gaze," píše sa ďalej vo vyhlásení fóra. Rodiny sa podľa neho "obávajú o osud svojich blízkych a čakajú na vysvetlenie. Každá minúta im pripadá ako večnosť".



Izraelská armáda v sobotu oznámila, že počas nočnej operácie zasiahla 150 "podzemných cieľov" militantného hnutia Hamas na severe pásma Gazy.



Ozbrojené krídlo Hamasu vo štvrtok uviedlo, že pri izraelských náletoch na pásmo Gazy bolo od 7. októbra zabitých "takmer 50" rukojemníkov. Agentúra AFP nebola okamžite schopná tento údaj overiť.



V sobotu večer sa pred rezidenciou premiéra Benjamina Netanjahua v meste Caesarea uskutoční protest proti zlyhaniam politikov, ktoré viedli k útoku Hamasu zo 7. októbra. Zatiaľ čo niekoľko popredných izraelských predstaviteľov v posledných týždňoch vyhlásilo, že preberajú za ne zodpovednosť, Netanjahu tak doteraz neurobil, konštatuje denník Times of Israel.