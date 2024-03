Rodiny rukojemníkov väznených v Gaze pokračujú v pochode na Jeruzalem

Jeruzalem 1. marca (TASR) - Príbuzní a priatelia rukojemníkov unesených do Pásma Gazy pri vpáde palestínskych terostických kománd na juh Izraela, sa v piatok zhromaždili v centre mesta Bajt Šemeš, aby sa vydali na tretí deň svojho pochodu do Jeruzalema. Ich akcia sa začala v stredu v kibuci Re’im na hranici s Pásmom Gazy, informoval v piatok na webe denník The Times of Israel (TOI).



Táto etapa sa začala "pochodom nosidiel": účastníci odišli z Bajt Šemešu tak, že vytvorili dvojice, ktoré niesli spolu 134 nosidiel - jedny pre každého z rukojemníkov, ktorí sú od 7. októbra 2023 stále v zajatí.



TOI dodal, že pochod s nosidlami povedú rodiny zajatých vojakov. Pridajú sa k nim minister vojnového kabinetu Benny Ganc a poslankyňa Hili Tropperová, ktorí budú nosidlá niesť ako prejav solidarity.



K rodinám sa pripájajú aj bývalí výsadkári, ktorí kedysi v šesťdňovej a jomkipurskej vojne bojovali po boku terajšieho rukojemníka Chaima Periho, 79-ročného rodáka z kibucu Nir Oz, kam 7. októbra tiež prenikli palestínske komandá terorizujúce miestne obyvateľstvo.



Pochod, ktorý zorganizovalo ústredie Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných, sa začal neďaleko jedného z miest útoku zo 7. októbra - v Negevskej púšti, kde sa začiatkom októbra konal hudobný festival pod holým nebom Tribe of Nova.



Ide o druhý pochod organizovaný fórom; prvý, v novembri, sa tiež konal v čase rokovaní o prepustení rukojemníkov a dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Politický líder Hamasu Ismáíl Haníja v stredu povedal, že palestínska strana v doterajších rokovaniach preukázala "flexibilitu a ochotu". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však predtým obvinil Hamas zo zavádzajúcich požiadaviek a v utorok povedal, že Izrael bude pokračovať vo svojom vojenskom ťažení až do úplného víťazstva.



Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra zabili komandá Hamasu vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 29.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí. Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.