Rodiny rukojemníkov znovu naliehajú na návrat všetkých pozostatkov

Palestínčania cestujú na konskom voze uprostred zničenia spôsobeného izraelskou vzdušnou a pozemnou ofenzívou v štvrti Sheikh Radwan v meste Gaza, streda, 22. október 2025. Foto: TASR/AP

Pátranie po nich však sťažujú podmienky v Pásme Gazy po vojne.

Autor TASR
Jeruzalem 27. októbra (TASR) - Izraelské Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb v pondelok požadovalo, aby sa pozastavili ďalšie kroky v rámci prímeria v Pásme Gazy, kým militanti nevrátia zvyšné telá mŕtvych rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Hamas presne vie, kde sa nachádzajú telá všetkých mŕtvych rukojemníkov. Od termínu stanoveného v dohode na vrátenie všetkých 48 rukojemníkov uplynuli dva týždne, no 13 z nich stále zostáva v zajatí Hamasu,“ uviedlo Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb.

„Rodiny naliehavo žiadajú izraelskú vládu, americkú administratívu a sprostredkovateľov, aby nepostupovali do ďalšej fázy dohody, kým Hamas nesplní všetky svoje záväzky a nevráti Izraelu všetkých rukojemníkov,“ dodáva Fórum v oficiálnom vyhlásení.

Prímerie medzi Izraelom a Hamasom sprostredkovali Spojené štáty, Katar a Egypt a vstúpilo do platnosti 10. októbra. Na základe dohody o prímerí prepustil Hamas posledných 20 živých rukojemníkov a pozostatky 15 z 28 mŕtvych zadržaných.

Konflikt v Pásme Gazy odštartoval teroristický útok Hamasu na južný Izrael 7. októbra 2023, ktorý si vyžiadal smrť 1195 ľudí a militanti odvliekli asi 250 rukojemníkov. Následné boje si podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze ovládanom Hamasom vyžiadali najmenej 68.527 palestínskych obetí.

Militantné hnutie v sobotu znovu potvrdilo odhodlanie odovzdať aj zvyšné telá. Pátranie po nich však sťažujú podmienky v Pásme Gazy po vojne. „Nájdenie tiel izraelských zajatcov je náročné, pretože okupácia zmenila terén Gazy... Navyše, niektorí z tých, ktorí pochovali telá, boli zabití alebo si už nepamätajú, kde ich pochovali,“ uviedol Hamas vo vyhlásení.

AFP pripomína, že do palestínskej enklávy vyslal záchranné tímy a ťažkú techniku so súhlasom Izraela aj Egypt, aby pomohol pri záchranných prácach.
