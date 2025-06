Rodiny ruských diplomatov opustili Izrael, vrátili sa do vlasti

Moskva 18. júna (TASR) - Rodiny ruských diplomatov odišli z Izraela a vrátili sa do svojej vlasti. Uviedol to v stredu ruský veľvyslanec v Tel Avive Anatolij Viktorov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Viktorov prokremeľskému televíznemu moderátorovi Vladimirovi Solovjevovi povedal, že z veľvyslanectva odišli už takmer všetky manželky a deti tamojších zamestnancov. Prechodom cez Egypt sa podľa jeho slov vrátili „do svojej vlasti“. Viktorov tiež nevylúčil, že by sa ruská ambasáda mohla čoskoro v rámci územia Izraela presunúť na nejaké „bezpečnejšie miesto“. AFP pripomína, že v Izraeli žije veľmi početná menšina ľudí s ruským pôvodom.



Izrael začal v noci na piatok útočiť na Irán, ktorý útoky opätuje. Tel Aviv svoje útoky odôvodňuje snahou zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň a tvrdí, že v Iráne zasiahol vojenské a jadrové zariadenia a zabil aj niekoľkých vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov.



Útoky, ktoré pokračujú už šiesty deň, si podľa dosiaľ zverejnených bilancií vyžiadali už vyše 240 prevažne civilných obetí na životoch. V Iráne z tohto počtu prišlo o život najmenej 224 ľudí a vyše 1000 bolo zranených. Ďalších najmenej 24 ľudí prišlo o život v Izraeli - pri odvetných iránskych útokoch.