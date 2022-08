Rodiny ruských inváznych vojakov opúšťajú juh Ukrajiny

Cherson 10. augusta (TASR) - Rodiny ruských vojakov v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny údajne odtiaľ "v panike" utekajú a donútili ich k tomu ukrajinské útoky na významné mosty. V stredu o tom informoval portál britskej stanice Sky News.



Legitímna ukrajinská samospráva v Chersonskej oblasti okupovanej Rusmi oznámila, že odchody rodín sa začali po tom, čo ukrajinská armáda nedávno pri útokoch zasiahla Antonivský a Kachovský most.



Oba mosty sa nachádzajú na dôležitých zásobovacích trasách ruských okupantov v Chersonskej oblasti.



Samospráva v oznámení uviedla, že ruskí okupanti "začali panikáriť". A dodala: "Včera bol Antonivský most (cez rieku Dneper) obkľúčený v oboch strán. Miestnych naň nepúšťali. Aj kvôli týmto udalostiam sa začal hromadný odchod rodín ruských vojakov, ktoré žili v Chersone."



Cherson bolo prvé väčšie mesto, ktorého sa ruské sily po invázii do susednej krajiny zmocnili; neskôr získali kontrolu aj nad Chersonskou oblasťou. Pred časom sa začalo hovoriť o blížiacej sa veľkej ukrajinskej protiofenzíve v tomto regióne s cieľom oslobodiť ho od okupačných síl a ukrajinská armáda začala už v posledných týždňoch získavať späť pozície v tejto oblasti, k čomu jej pomáhajú dodávky zbraní zo Západu.