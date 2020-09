Rodiny v Bielorusku upozornili na svojvôľu úradov voči rodičom detí

Minsk 23. septembra (TASR) - Zástupcovia viacdetných rodín v Bielorusku zverejnili na sociálnych sieťach videoposolstvo, v ktorom odsudzujú násilie páchané na občanoch krajiny a apelujú na úrady sociálnej starostlivosti, aby sa nenechali zneužívať ako nástroj na trestanie rodičov zúčastňujúcich sa na demonštráciách proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.



Ako pripomenul bieloruský spravodajský portál Naša Niva (NN.by), krátko po prepuknutí protestov proti znovuzvoleniu Lukašenka časť bieloruskej verejnosti šokovalo vyjadrenie štátneho úradníka, ktorý varoval pred odoberaním detí rodičom, ak sa aktívne zapájajú do organizovania protestov alebo sa na nich zúčastňujú, často aj s deťmi.



Sociálne úrady odvtedy opakovane potvrdili, že takéto rodiny môžu byť predmetom ich záujmu pre podozrenie zo zanedbania starostlivosti o deti. Upozornili, že môže dôjsť až k odobratiu dieťaťa z rodiny.



Minulý týždeň bol v Bielorusku medializovaný prípad obyvateľky Minska Aľony Lazarčykovej, ktorá bola zadržaná na jednom z protestov a nemohla preto vyzdvihnúť svojho syna zo školy. Riaditeľka sa nedržala obvyklého postupu a nezavolala najbližším príbuzným, aj keď kontakty na nich mala, ale obrátila sa na sociálny úrad. Jeho zamestnanci dieťa previezli zo školy do detského domova, kde strávilo noc a dopoludnie ďalšieho dňa.



Práve tento prípad iniciatívnych rodičov utvrdil v nutnosti nakrútiť video s výzvou. Do projektu sa zapojili matky troch, štyroch i piatich detí. Nasnímali ho vo vlastnej réžii, s úpravou a strihom im pomohol dobrovoľník, ktorý sa sám prihlásil.



Na "záujem" polície sa sťažujú aj organizátorky tradičných ženských pochodov v Bielorusku. Viaceré z nich sa preto rozhodli z Bieloruska odísť.



Portál NN.by napísal, že bieloruská polícia voči ženám zvyčajne nepoužívala násilie. Táto pomyselná hranica však bola prekročená počas protestov, ktoré vypukli po augustových prezidentských voľbách a počas ktorých uniformovaní policajti i ich kolegovia v civile používali násilie aj voči ženám a dievčatám. Stalo sa, že aj voči tehotným či seniorkám.