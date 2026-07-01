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Rodiny v Pakistane pochovali deti, ktoré zahynuli po páde strechy

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Ženy smútia pri telách svojich detí, ktoré zahynuli pri zrútení strechy. Foto: TASR/AP

Zrútenia striech a budov sú v Pakistane pomerne bežné najmä pre slabé bezpečnostné štandardy a využívanie nekvalitných stavebných materiálov.

Autor TASR
Islamabad 30. júna (TASR) - V Pakistane v stredu v meste Láhaur pochovali 14 detí, ktoré zahynuli v utorok po zrútení strechy vzdelávacieho centra. Stovky smútiacich sa zúčastnili na pohrebných obradoch v miestnej mešite, kde sa lúčili s deťmi vo veku od štyroch do dvanásť rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Obyvatelia Láhauru sú presvedčení, že budova doučovacieho centra bola v zlom stave. V okolí však chýbajú iné inštitúcie, ktoré by deťom poskytovali možnosť intenzívnejšieho vzdelávania.

Smútiaci sa v stredu zhromaždili v miestnej mešite na pohrebných obradoch a následne sa presunuli na cintorín, kde deti pochovali. „Chcel by som vyzvať všetky príslušné vládne orgány, aby si splnili svoje povinnosti a vykonali dôkladné statické prehliadky škôl a iných vzdelávacích inštitúcií,“ povedal miestny obyvateľ zdôraznil, že táto tragédia by mala byť „výstrahou“.

V súvislosti s nešťastím zadržali miestne úrady dve osoby, uviedla ešte v utorok polícia provincie na platforme X.

Zrútenia striech a budov sú v Pakistane pomerne bežné najmä pre slabé bezpečnostné štandardy a využívanie nekvalitných stavebných materiálov.
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