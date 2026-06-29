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Rodríguez: Čas na záchranu preživších po zemetraseniach sa kráti
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok a podľa údajov z nedele si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych.
Autor TASR
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Caracas 29. júna (TASR) - Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez upozornil, že čas na záchranu preživších spod trosiek po minulotýždňových zemetraseniach sa kráti. Dočasná prezidenta Delcy Rodrígeuzová oznámila, že školy zostanú zatvorené aj tento týždeň, informuje TASR podľa správ stanice Sky News.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok a podľa údajov z nedele si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych.
Nezvestných je podľa webovej stránky so zoznamom nezvestných osôb naďalej 46.628 ľudí. Na tejto stránke je možné zverejniť podrobnosti o poslednej známej polohe nezvestnej osoby. Počet nezvestných v uplynulých hodinách klesol z viac než 50.000. Dosiaľ sa podarilo nájsť 15.097 osôb, ktoré boli vyhlásené za nezvestné.
„Nachádzame sa v kritických hodinách, v rozhodujúcich hodinách, keď je potrebné pokračovať v záchrane ľudských životov a vybudovať tábory, kde môžu ostať ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, alebo sa z hocijakých dôvodov nemôžu vrátiť do svojich domov,“ povedal Rodríguez.
Dodal, že zranených je 3150 ľudí a tieto zemetrasenia zasiahli 12.721 rodín vo Venezuele.
V dôsledku zemetrasení zostávajú v krajine zatvorené školy ďalší týždeň. Dočasná prezidentka dodala, že dosiaľ sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie do 75 percent štátu La Guaira, ktorý zemetrasenia zasiahli najviac. Dodávky vody obnovili do 68 percentách územia štátu a cestná dostupnosť je obnovená na 90 percent.
Americký geologický úrad (USGS) tvrdí, že existuje 48 - percentná šanca, že v priebehu týždňa dôjde k jednému alebo viacerým dotrasom s magnitúdou vyššou než päť.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok a podľa údajov z nedele si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych.
Nezvestných je podľa webovej stránky so zoznamom nezvestných osôb naďalej 46.628 ľudí. Na tejto stránke je možné zverejniť podrobnosti o poslednej známej polohe nezvestnej osoby. Počet nezvestných v uplynulých hodinách klesol z viac než 50.000. Dosiaľ sa podarilo nájsť 15.097 osôb, ktoré boli vyhlásené za nezvestné.
„Nachádzame sa v kritických hodinách, v rozhodujúcich hodinách, keď je potrebné pokračovať v záchrane ľudských životov a vybudovať tábory, kde môžu ostať ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, alebo sa z hocijakých dôvodov nemôžu vrátiť do svojich domov,“ povedal Rodríguez.
Dodal, že zranených je 3150 ľudí a tieto zemetrasenia zasiahli 12.721 rodín vo Venezuele.
V dôsledku zemetrasení zostávajú v krajine zatvorené školy ďalší týždeň. Dočasná prezidentka dodala, že dosiaľ sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie do 75 percent štátu La Guaira, ktorý zemetrasenia zasiahli najviac. Dodávky vody obnovili do 68 percentách územia štátu a cestná dostupnosť je obnovená na 90 percent.
Americký geologický úrad (USGS) tvrdí, že existuje 48 - percentná šanca, že v priebehu týždňa dôjde k jednému alebo viacerým dotrasom s magnitúdou vyššou než päť.