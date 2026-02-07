< sekcia Zahraničie
Rodríguez sľubuje rýchle prepustenie zvyšných politických väzňov
Dočasná prezidentka presadzuje spomínaný zákon ako míľnik na ceste k zmiereniu po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Caracas 7. februára (TASR) — Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v piatok na stretnutí s príbuznými politických väzňov prisľúbil ich rýchle prepustenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Najneskôr do piatka (13. februára) budú všetci na slobode,“ povedal rodinám väzňov pred neslávne známou väznicou Zóna 7 v Caracase, hlavnom meste Venezuely.
AFP konštatuje, že nie je jasné, či mal Rodríguez na mysli všetkých naďalej zadržiavaných politických väzňov, ktorých je podľa odhadov ľudskoprávnych organizácií približne 700, alebo len tých zadržiavaných v zmienenom centre.
Rodríguez - brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej - sa s rodinami väzňov stretol deň po tom, čo poslanci predbežne podporili návrh zákona o amnestii. Tá sa týka trestných činov, za ktoré boli odsúdení disidenti počas 27 rokov socialistickej vlády.
Dočasná prezidentka presadzuje spomínaný zákon ako míľnik na ceste k zmiereniu po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Rodríguez tvrdí, že táto legislatíva by „napravila všetky chyby“ chávizmu – protiamerickej doktríny zosnulého exprezidenta Venezuely Huga Cháveza a jeho nástupcu Madura. Od parlamentu očakáva, že návrh zákona definitívne schváli v utorok. Dodal, že hneď, ako bude tento zákon prijatý, väzňov prepustia.
Od nástupu Rodríguezovej do úradu už prepustili z venezuelských väzníc stovky politických väzňov.
