< sekcia Zahraničie
Rodríguezová: Budem dohliadať na uplatňovanie zákona o amnestii
Autor TASR
Caracas 8. apríla (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok oznámila, že bude „dozerať“ na uplatňovanie zákona o amnestii zameraného na prepustenie politických väzňov uväznených za vlády bývalého vodcu Nicolása Madura. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zákon o amnestii presadila po americkej vojenskej intervencii Rodríguezová a vo februári ho schválil parlament. Ide o jednu z najvýznamnejších reforiem, avšak ľudskoprávne organizácie, ako aj líderka opozície María Corina Machadová kritizujú jej selektívne uplatňovanie v praxi.
Dočasná líderka uviedla, že na zákon o amnestii bude dozerať s cieľom riešiť „extrémizmus“ opozície, ktorý podľa jej slov podnecuje konflikt v krajine.
„Amnestiu získalo vyše 8000 ľudí,“ povedala Rodríguezová v televíznom prejave.
„Nemyslite si, že nevieme, že ľudia, ktorí využili a naďalej využívajú tento zákon o amnestii... v súčasnosti podnecujú konflikty,“ vyhlásila Rodríguezová v prezidentskom paláci Miraflores v Caracase. „Je preto dôležité, aby sme sledovali uplatňovanie zákona o amnestii,“ dodala.
„Nikoho nevylučujem. Len hovorím, že musíme sledovať situáciu, aby sme zaistili, že príležitosť, ktorú poskytujeme na riešenie extrémizmu a radikalizmu, môže skutočne pomôcť vyriešiť tieto problémy a zabezpečiť budúcnosť,“ spresnila dočasná venezuelská prezidentka.
Podľa organizácií na ochranu ľudských práv na základe tohto zákona oslobodili približne 700 politických väzňov, ale za mrežami stále zostáva 500 až 700 osôb. Niektoré skupiny tvrdia, že zákon nespravodlivo uplatňujú sudcovia, ktorí sú podozriví z podpory vlády.
Zákon napríklad vylučuje osoby obvinené z účasti na údajných prevratoch a pokusoch o atentáty. Vylúčené boli aj osobnosti opozície vrátane aktivistu Javiera Tarazonu, jedeného z najprominentnejších disidentov v krajine, a Perkinsa Rochu, právnika Machadovej.
