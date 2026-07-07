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Rodríguezová: Letisko v Caracase bude opäť fungovať pre komerčné linky

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Na snímke Delcy Rodríguezová. Foto: TASR/AP

Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna.

Autor TASR
Caracas 7. júla (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok oznámila, že medzinárodné letisko v hlavnom meste Caracas, ktoré bolo poškodené zemetrasením, sa čoskoro opäť otvorí pre komerčné lety, pričom bude využívať náhradnú vzletovú a pristávaciu dráhu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna. Po ňom nasledovala ešte séria slabších otrasov. Najväčšie škody zaznamenal pobrežný štát La Guaira, v ktorom sa nachádza aj Medzinárodné letisko Simóna Bolívara.

„Nariadila som okamžité spustenie alternatívneho plánu, aby sa mohli čo najskôr obnoviť komerčné lety s využitím paralelnej vzletovej dráhy letiska,“ uviedla Rodríguezová vo svojom príspevku na platforme Telegram.

Americkí letci a vojenskí experti pomáhajú pri opätovnom otvorení letiska a odstraňovaní škôd v prístave v La Guaira s cieľom uľahčiť dodávky zásob a vybavenia.

Zemetrasenie zničilo desiatky obytných budov a pripravilo o život viac než 3500 ľudí.
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