Rodríguezová prisľúbila pokračovať v prepúšťaní politických väzňov
Autor TASR
Caracas 14. januára (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu vyhlásila, že jej krajina sa po zajatí prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami poberá do „novej politickej éry“. Podľa jej slov Caracas od decembra prepustil už 406 politických väzňov a nechystá sa prestať, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
„Posolstvo znie: Venezuela sa otvára novej politickej ére, takej, ktorá umožňuje porozumenie napriek rozdielom a naprieč ideologickou politickou rozmanitosťou,“ povedala Rodríguezová novinárom v prezidentskom paláci Miraflores.
Dočasná prezidentka prisľúbila pokračovať v prepúšťaní politických väzňov. Na slobodu sa od decembra podľa jej slov dostalo už celkovo 406 z nich. „Tento proces zostáva otvorený,“ dodala.
Ľudskoprávna organizácia Foro Penal však zatiaľ overila len okolo 68 prepustených väzňov. Podľa agentúry AP je tento krok, ktorý predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez i americký prezident Donald Trump označili za gesto mieru, súčasťou nátlaku zo strany Washingtonu.
Medzi doteraz prepustenými väzňami sú aj blízki spojenci líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej Juan Pablo Guanipa a Perkins Rocha, zať bývalého prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, opozičný aktivista a novinár Roland Carreňo či líder opozičnej strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular; VP) Freddy Superlano.
