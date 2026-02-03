< sekcia Zahraničie
Rodríguezová rokovala s americkou chargée d'affaires
Dočasná prezidentka vymenovala bývalého ministra zahraničných vecí Félixa Plasenciu za vedúceho diplomatickej misie v USA.
Autor TASR
Caracas 3. februára (TASR) - Americká chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely Laura Doguová sa v pondelok v Caracase stretla s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Riešili spoločne „tranzíciu“ krajiny po zajatí prezidenta Nicolása Madura, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Doguová na sociálnej sieti X napísala, že s Rodríguezovou hovorila o amerických plánoch na „stabilizáciu, ekonomickú obnovu, zmierenie a tranzíciu“ Venezuely. Dočasná prezidentka v pondelok zároveň vymenovala bývalého ministra zahraničných vecí Félixa Plasenciu za vedúceho diplomatickej misie v USA.
Podľa agentúry AFP jeho vymenovanie predstavuje kľúčovú zmenu v diplomatických vzťahoch medzi Washingtonom a Caracasom, ktoré v roku 2019 poznačilo rozhodnutie USA neuznať znovuzvolenie Madura v prezidentských voľbách a podporiť namiesto toho vládu opozičného lídra Juana Guaidóa.
Rodríguezová taktiež vymenovala dcéru súčasného ministra vnútra Daniellu Cabellovú za novú ministerku cestovného ruchu. Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v pondelok vládu dočasnej prezidentky označila za „mafiu, len pod iným menom“.
Napriek tomu Machadová uviedla, že „pokiaľ to bude nutné“, je ochotná sa s Rodríguezovou stretnúť. „Ak bude na stretnutí potrebné vymeniť si názory na zadefinovanie časového harmonogramu tranzície, stane sa tak,“ povedala novinárom.
