Rodríguezová sa zúčastnila na pojednávaní MSD v spore o Essequibo
Haag 12. mája (TASR) - Dočasná prezidenta Venezuely Delcy Rodríguezová sa v pondelok v holandskom Haagu zúčastnila na pojednávaní Medzinárodného súdneho dvora (MSD) vo veci sporu medzi Venezuelou a susednou Guyanou o región Essequibo. Odmietla zasahovanie súdu do tejto záležitosti a za jediné možné riešenie považuje bilaterálne rokovania. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Guyana ako bývalá kolónia Británie a Holandska trvá na tom, že Essequibo je jej územie a hranicu regiónu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu štátov uznanú už v roku 1777.
Dlhotrvajúci spor medzi Venezuelou a Guyanou sa zintenzívnil v roku 2015, keď americký ropný gigant ExxonMobil objavil v Guyane náleziská ropy, ako aj v roku 2023, keď Guyana začala dražiť ropné polia v tomto spornom regióne. Caracas v tom istom roku usporiadal referendum o regióne Essequibo a prijal zákon, ktorým ho vymenoval za 24. federálny štát Venezuely, a to napriek výzve MSD, aby Venezuela nepodnikala nič, čo by v regióne zmenilo status quo.
Rodríguezová v pondelok pred medzinárodným súdom vyhlásila, že prišla do Haagu, aby svetu ukázala pravdu o právach, ktoré Venezuela má vo vzťahu k Essequibu. „To v žiadnom prípade neznamená uznanie právomoci súdu v spore o územnú príslušnosť,“ zdôraznila.
Dočasná prezidentka Venezuely vyzvala k „návratu k priamemu dialógu a hľadaniu kreatívnych a vzájomne prospešných riešení“ a navrhla „bilaterálne stretnutie na vysokej úrovni“, na ktorom by sa mali vyriešiť sporné otázky.
Guyana na vypočutí vyhlásila, že pojednávanie o Essequibu je „existenčnou otázkou“ krajiny, keďže región predstavuje viac ako 70 percent jej územia.
Podľa AFP môže MSD o tejto veci rozhodovať mesiace až roky. Jeho rozhodnutia sú záväzné, avšak Rodríguezová už vyhlásila, že ho nebude rešpektovať.
Návšteva Haagu bola prvou zahraničnou cestou Rodríguezovej mimo Južnej Ameriky a Karibiku od odvlečenia prezidenta Nicolása Madura z krajiny americkými špeciálnymi jednotkami.
