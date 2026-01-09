< sekcia Zahraničie
Rodríguezová: Venezuela nebola podmanená Spojenými štátmi
Po sobotňajšom zajatí Madura americkými špeciálnymi jednotkami sa viceprezidentka Rodríguezová stala úradujúcou hlavou štátu.
Autor TASR
Caracas 9. januára (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vo štvrtok vyhlásila, že jej krajina nie je po útoku Spojených štátov nikým „podmanená“. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že po zajatí prezidenta Nicolása Madura kontroluje Venezuelu on. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nie sme podriadení ani podmanení,“ vyhlásila Rodríguezová počas slávnostnej ceremónie na počesť stovky Venezuelčanov, ktorí podľa jej vlády zahynuli počas amerického útoku v Caracase. „Nikto sa nevzdal. Za našu vlasť prebiehali boje,“ dodala.
Po sobotňajšom zajatí Madura americkými špeciálnymi jednotkami sa viceprezidentka Rodríguezová stala úradujúcou hlavou štátu. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
