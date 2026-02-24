Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
< sekcia Zahraničie

Rodriguezová: Venezuelčania žijúci v exile budú vítaní

.
Úradujúca prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová. Foto: TASR/AP

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že členským štátom navrhne zrušiť sankcie uvalené na Rodriguezovú.

Autor TASR
Caracas 24. februára (TASR) - Venezuelčania žijúci v exile budú vítaní s otvorenou náručou, vyhlásila v pondelok dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová v nadväznosti na schválenie zákona o amnestii. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.

„Hovorím vám: dvere Venezuely, náruč venezuelského ľudu sú otvorené pre tých, ktorí sa chcú vrátiť v tomto procese uzdravovania sa z nenávisti,“ povedala Rodríguezová v televíznom prejave. Približne sedem miliónov Venezuelčanov ušlo z krajiny pre politickú a ekonomickú krízu a mnohí opoziční politici žijú v exile.

Poslanec parlamentu dohliadajúci na presadzovanie zákona Jorge Arreaza oznámil, že zatiaľ takmer 2200 ľudí malo úžitok z nového venezuelského zákona — buď boli prepustení z väzenia alebo im úrady zrušili iné právne obmedzenia, odkedy táto legislatíva vstúpila do platnosti. Prepúšťanie sprevádzali oslavy čakajúcich príbuzných.

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že členským štátom navrhne zrušiť sankcie uvalené na Rodriguezovú. „Vidíme kroky dočasných venezuelských úradov aj v súvislosti s Európou, napríklad prepustením politických väzňov z Európy,“ uviedla Kallasová s tým, že zatiaľ nevie, či návrh na zrušenie sankcií nájde u európskej dvadsaťsedmičky potrebnú podporu.

Venezuelský parlament schválil zákon v noci na piatok. Niektorí opoziční predstavitelia novú legislatívu kritizujú, lebo sa nevzťahuje na niektoré trestné činy, z ktorých boli predtým obviňovaní politickí oponenti zosadeného prezidenta Nicolása Madura.

Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil pritom v pondelok na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve vyzval Spojené štáty na okamžité prepustenie Madura. Toho USA zadržali počas vojenskej operácie začiatkom januára a spolu s manželkou previezli z Caracasu pred súd do New Yorku.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja