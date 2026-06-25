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Rodríguezová vyhlásila po zemetrasení núdzový stav, USA chcú pomôcť
Dočasná prezidentka Venezuely však neposkytla podrobnosti ohľadom rozsahu škôd ani o možných obetiach.
Autor TASR
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Caracas 25. júna (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila núdzový stav v súvislosti s dvomi silnými zemetraseniami a viac ako 20 následnými otrasmi, ktoré krajinu zasiahli krátko po polnoci SELČ. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, Reuters a DPA.
Sever Venezuely - s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas - zasiahlo v stredu večer miestneho času zemetrasenie s magnitúdou 7,2, po ktorom o menej ako jednu minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5, informovala americká geologická služba USGS. Agentúra následne avizovala, že počet obetí a množstvo škôd bude rozsiahle.
Minister vnútra Diosdado Cabello krátko po zemetraseniach potvrdil, že v metropole Caracas sa zrútilo viacero budov. Najviac zasiahnuté boli podľa jeho slov štáty Trujillo, Carabobo, Miranda a La Guaira.
Rodríguezová vo svojom krátkom prejave v štátnej televízii označila situáciu za vážnu. Oznámila tiež, že otrasy spôsobili vážne škody aj na Medzinárodnom letisku Simóna Bolívara, ktoré bolo v ich dôsledku uzavreté.
Dočasná prezidentka Venezuely však neposkytla podrobnosti ohľadom rozsahu škôd ani o možných obetiach a uviedla iba, že prioritu majú záchranné operácie. Obyvateľov vyzvala na „zachovanie pokoja“, informovala agentúra AP.
Spojené štáty sú podľa prezidenta Donalda Trumpa pripravené pomôcť Venezuele, ktorú vo štvrtok krátko po polnoci SELČ zasiahli dve silné zemetrasenia. Hoci tamojšie úrady doposiaľ neposkytli oficiálne podrobnosti o prípadných obetiach ani zranených, Trump vyhlásil, že ich počet je „devastujúci“. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News.
„Dve veľké zemetrasenia, ktoré práve postihli skvelých ľudí vo Venezuele, majú obrovský rozsah a spôsobili devastujúci počet obetí na životoch,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
„USA sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť! Nariadil som všetkým vládnym agentúram, aby sa pripravili na rýchlu reakciu. Budeme tam pre našich nových a skvelých priateľov. Predbežné správy nie sú dobré!!!“ dodal Trump v príspevku.
Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau ešte pred Trumpovým vyjadrením oznámil, že Washington mobilizuje pomoc pre Venezuelu.
Sever Venezuely - s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas - zasiahlo v stredu večer miestneho času zemetrasenie s magnitúdou 7,2, po ktorom o menej ako jednu minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5, informovala americká geologická služba USGS. Agentúra následne avizovala, že počet obetí a množstvo škôd bude rozsiahle.
Minister vnútra Diosdado Cabello krátko po zemetraseniach potvrdil, že v metropole Caracas sa zrútilo viacero budov. Najviac zasiahnuté boli podľa jeho slov štáty Trujillo, Carabobo, Miranda a La Guaira.
Rodríguezová vo svojom krátkom prejave v štátnej televízii označila situáciu za vážnu. Oznámila tiež, že otrasy spôsobili vážne škody aj na Medzinárodnom letisku Simóna Bolívara, ktoré bolo v ich dôsledku uzavreté.
Dočasná prezidentka Venezuely však neposkytla podrobnosti ohľadom rozsahu škôd ani o možných obetiach a uviedla iba, že prioritu majú záchranné operácie. Obyvateľov vyzvala na „zachovanie pokoja“, informovala agentúra AP.
Trump: USA sú pripravené pomôcť Venezuele v reakcii na zemetrasenia
Spojené štáty sú podľa prezidenta Donalda Trumpa pripravené pomôcť Venezuele, ktorú vo štvrtok krátko po polnoci SELČ zasiahli dve silné zemetrasenia. Hoci tamojšie úrady doposiaľ neposkytli oficiálne podrobnosti o prípadných obetiach ani zranených, Trump vyhlásil, že ich počet je „devastujúci“. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News.
„Dve veľké zemetrasenia, ktoré práve postihli skvelých ľudí vo Venezuele, majú obrovský rozsah a spôsobili devastujúci počet obetí na životoch,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
„USA sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť! Nariadil som všetkým vládnym agentúram, aby sa pripravili na rýchlu reakciu. Budeme tam pre našich nových a skvelých priateľov. Predbežné správy nie sú dobré!!!“ dodal Trump v príspevku.
Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau ešte pred Trumpovým vyjadrením oznámil, že Washington mobilizuje pomoc pre Venezuelu.