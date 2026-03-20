Rodríguezová vymenila všetkých vysokých vojenských veliteľov
Caracas 20. marca (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vo štvrtok oznámila, že vymenila všetkých vysokých vojenských veliteľov. Došlo k tomu v rámci série reforiem, ktoré krajina prijala po tom, čo USA uniesli prezidenta Nicolása Madura. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.
Súčasná líderka Venezuely hovorila o týchto zmenách v príspevku na sociálnych sieťach deň po tom, čo odvolala dlhoročného ministra obrany, blízkeho spolupracovníka Madura a nahradila ho bývalým šéfom spravodajských služieb.
„Oznamujem vymenovanie nového vrchného velenia armády,“ vyhlásila Rodríguezová, ktorá zastávala počas vlády Madura post viceprezidentky. Autoritatívneho prezidenta Madura zajali 3. januára americké špeciálne jednotky a spolu s manželkou letecky vyviezli z Venezuely do Spojených štátov.
Rodríguezová prevzala kontrolu nad Venezuelou pod tlakom USA, zatiaľ čo krajinu s najväčšími zásobami ropy na svete sužuje ekonomická kríza, nedostatok potravín, liekov či iných vecí potrebných na zabezpečenie základných potrieb.
Prezident Donald Trump vyhlásil, že v súčasnosti fakticky riadi Venezuelu, pričom Rodríguezová zostane vo vedení, pokiaľ sa bude riadiť pokynmi USA, napísala AFP. Agentúra súčasne poznamenala, že dočasná prezidentka sa ocitla v zložitej situácii, keď na jednej strane sa snaží vyhovieť Trumpovi a na strane druhej zároveň aj Venezuelčanom, ktorí sú stále lojálni voči Madurovi.
