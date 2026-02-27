< sekcia Zahraničie
Rodríguezová vyzvala Trumpa, aby ukončil blokádu a zrušil sankcie
Caracas 27. februára (TASR) - Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v noci na piatok vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ukončil blokádu vývozu venezuelskej ropy a zrušil uvalené sankcie. Obe krajiny pritom označila za priateľov. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Nech sa blokáda a sankcie proti Venezuele skončia. Prezident Trump, ako priatelia, ako partneri otvárame novú etapu spolupráce so Spojenými štátmi,“ vyhlásila Rodríguezová v prejave v štátnej televízii.
V decembri Trump nariadil „blokádu“ sankcionovaných ropných plavidiel smerujúcich do a z Venezuely. Na jednotlivcov a štátne subjekty v krajine zároveň uvalil nové sankcie. Následne 3. januára americké špeciálne jednotky zadržali a z krajiny odvliekli prezidenta Nicolása Madura.
Dovtedajšia viceprezidentka Rodríguezová odvtedy spolupracuje so Spojenými štátmi. V parlamente presadila zákon o amnestii, stretla sa s americkou chargée d'affaires aj šéfom Ústrednej spravodajskej služby (CIA).
Spojené štáty v minulosti podporovali venezuelskú demokratickú opozíciu. Trump však po odvlečení Madura podporil, aby sa vedenia krajiny ujala Rodríguezová, ak vyhovie požiadavkám Spojených štátov, sprístupní venezuelskú ropu a zmierni štátne represie.
