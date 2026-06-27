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Roewekamp: Nemecko môže obnoviť povinnú vojenskú službu už v roku 2027
V rozhovore pre agentúru AFP to uviedol predseda výboru pre obranu Spolkového snemu Thomas Roewekamp.
Autor TASR
Berlín 27. júna (TASR) – Nemecko má problém získať dostatok vojakov na splnenie stanovených cieľov a najneskôr do júla 2027 sa bude musieť rozhodnúť, či obnoví povinnú vojenskú službu. V rozhovore pre agentúru AFP to uviedol predseda výboru pre obranu Spolkového snemu Thomas Roewekamp.
„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom dobrovoľného náboru, budeme sa musieť vrátiť k povinnej brannej službe. Rozhodnutie musí padnúť najneskôr do 31. júla budúceho roka,“ povedal Roewekamp.
„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom dobrovoľného náboru, budeme sa musieť vrátiť k povinnej brannej službe. Rozhodnutie musí padnúť najneskôr do 31. júla budúceho roka,“ povedal Roewekamp.