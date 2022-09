Rogov: O trvaní misie MAAE v elektrárni sa ešte definitívne nerozhodlo

Moskva 4. septembra (TASR/TERAZ.sk) — Dĺžka pobytu inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny ešte nebola definitívne stanovená.



"Čo sa týka misie, tá bude zatiaľ fungovať do piateho (septembra). To znamená, že budú pracovať aj zajtra," povedal v nedeľu podľa agentúry DPA predstaviteľ Ruskom dosadenej samosprávy v okupovanej časti Záporožskej oblasti Vladimir Rogov vo vysielaní rozhlasovej stanice prevádzkovanej denníkom Komsomoľskaja pravda.



"A šiesteho odchádzajú. To je zatiaľ predbežné. Pobyt si môžu predĺžiť," dodal Rogov bez uvedenia podrobností.



Inšpektori MAAE sú v elektrárni od 1. septembra. Ich cieľom je skontrolovať jej stav po bojoch v okolí.



Ruský veľvyslanec pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Uľanov pritom v piatok pre ruské médiá povedal, že v elektrárni ostanú nastálo dvaja inšpektori MAAE. Šéf MAAE Rafael Grossi, ktorý elektráreň vo štvrtok osobne navštívil na čele 14-členného tímu, nedávno tiež hovoril o "stálej misii".



Záporožská jadrová elektráreň sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Enerhodar na ľavej strane rieky Dneper, len desať kilometrov od ukrajinských pozícií na druhej strany rieky. Rusko ju obsadilo začiatkom marca bezprostredne po začiatku invázie na Ukrajinu. V auguste sa jej areál opakovane stal terčom ostreľovania, z ktorého sa Kyjev a Moskva navzájom obviňujú.



Podľa Rogova k nedeľňajšiemu poludniu nedošlo k žiadnym novým incidentom. MAAE však v sobotu večer oznámila, že záporožská elektráreň bola opäť odpojená od prenosovej sústavy, k čomu nakrátko došlo už 25. augusta. Elektráreň však podľa MAAE naďalej pokračuje v dodávaní elektriny do siete prostredníctvom záložného vedenia.