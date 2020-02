Rogozin: ISS môže v súčasnej forme fungovať najmenej ďalšie desaťročie

Moskva 21. februára (TASR) - Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) môže v súčasnej forme fungovať najmenej ďalšie desaťročie. Uviedol to v piatok šéf ruskej Štátnej korporácie pre kozmickú činnosť (Roskosmos) Dmitrij Rogozin, informovala agentúra DPA.



"Pravidelne kontrolujeme materiál a technický stav modulov stanice," uviedol Rogozin. Podľa jeho slov bude ISS "určite fungovať (ďalších) desať rokov bez osobitných opráv".



Aj keď v súčasnosti neexistuje oficiálna dohoda o pokračovaní prevádzky pre zmienené obdobie, existuje celková zhoda, že stanica bude fungovať najmenej ďalších osem rokov — do roku 2028, dodal Rogozin.



Na ISS sa uskutočňuje vedecký výskum, ktorý by nebol možný na Zemi. Stanica, ktorá je už v prevádzke približne dve desaťročia, je určená predovšetkým na spoluprácou ruských a amerických členov posádky.



Na ISS sa momentálne nachádzajú americkí astronauti Jessica Meirová a Andrew Morgan spolu s ruským kolegom Olegom Skripočkom.