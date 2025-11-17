< sekcia Zahraničie
Rok 1989 bol kľúčovým aj pre ekonomiku, začala dobiehať zaostávanie
Vďaka spoločenským zmenám sa však do roku 2022 časť zaostávania podarilo dobehnúť k úrovni asi 70 %.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Aj pre vývoj slovenskej ekonomiky bol rok 1989 kľúčovým. Na dlhodobom porovnaní československej a rakúskej ekonomiky na to v pondelok poukázal Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR.
„Po druhej svetovej vojne bola československá ekonomika mierne výkonnejšia ako rakúska. V roku 1989 však už zaostávala a dosahovala len polovicu rakúskej,“ priblížil inštitút.
Vďaka spoločenským zmenám sa však do roku 2022 časť zaostávania podarilo dobehnúť k úrovni asi 70 %. „Ak by však výkon našej ekonomiky pokračoval aj po roku 1989 rovnakým tempom ako predtým, československá ekonomika by bola oproti rakúskej stále len polovičná a životná úroveň by tak bola voči súčasnosti nižšia o takmer 30 %,“ doplnil IFP.
