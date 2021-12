Rok 2021 bude jedným z najdrahších z hľadiska škôd po katastrofách

Na snímke vľavo poškodený hrad v nemeckom Erftstadt-Blessem v sobotu 17. júla 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke muž prechádza okolo časti strechy, ktorú v New Orleans strhol z budovy hurikán Ida vo Francúzskej štvrti v nedeľu 29. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Zürich 14. decembra (TASR) - Ničivé búrky v Spojených štátoch a záplavy v Európe urobia z roku 2021 jeden z najdrahších rokov, čo sa týka škôd po prírodných katastrofách. Vyplýva to z najnovšej štúdie, z ktorej v utorok citovala agentúra DPA.Poistené straty z prírodných katastrof na celom svete už dosiahli 93 miliárd eur, oznámila v utorok na základe predbežných odhadov švajčiarska zaisťovňa Swiss Re. To je o 17 percent viac ako v roku 2020. Zároveň ide o štvrtú najvyššiu hodnotu od začiatku zaznamenávania v roku 1970.Rozsiahle júlové povodne v Nemecku a susedných krajinách podľa štúdie spôsobili škody až za 40 miliárd eur.uvádza sa v správe.Jednoznačne najdrahšou poistnou udalosťou bol podľa štúdie hurikán Ida, ktorý pustošil americké štáty na prelome augusta a septembra. Živel okrem iného spôsobil aj záplavy v New Yorku. Celkový objem poistných udalostí sa vyšplhal v prepočte až na 28 miliárd eur.Februárová snehová búrka Uri vo východnej časti USA, ktorá okrem hustého sneženia priniesla aj extrémne nízke teploty okolo mínus 17 stupňov Celzia, za sebou zanechala škody v objeme 13 miliárd eur.DPA pripomína, že bilancia škôd zahŕňa len prírodné katastrofy za rok 2021. Dôsledky pandémie koronavírusu v dátach neboli zahrnuté.