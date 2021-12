Rok 2022 ako prví na svete privítali obyvatelia Samoy,Tongy a Kiribati

Apia 31. decembra (TASR) - Obyvatelia tichomorských ostrovných štátov Samoa, Tonga a Kiribati tradične ako prví na svete privítali príchod nového roka. Informovala o tom agentúra DPA.



Na rozdiel od vlaňajška, keď boli verejné ohňostroje v dôsledku pandémie zrušené, bolo na Samoe povolené rozžiariť oblohu pyrotechnikou. Podľa tamojšieho úradu pre cestovný ruch si táto tichomorská ostrovná krajina najala päť pyrotechnických expertov z Nového Zélandu, aby pripravili oficiálny ohňostroj.



Samoa bývala donedávna medzi krajinami, ktoré vítali nový rok ako posledné, v roku 2011 však "preskočila" dátumovú hranicu, keď sa v záujme podpory cestovného ruchu vrátila do západnejšieho časového pásma.



Na súostroví Tonga nový rok privítala aj aktívna sopka na ostrove Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ktorá do ovzdušia chrlí popol a plyn. Ostrovný štát od Vianoc varuje miestnych obyvateľov, aby sa k vulkánu nepribližovali.



Miliardy ľudí budú v najbližších hodinách vítať rok 2021 v ďalších častiach sveta. Austrálske Sydney sa do nového roka presunie o 14.00 h SEČ, zatiaľ čo Moskva predbehne strednú Európu o dve hodiny. Medzi poslednými bude Americká Samoa, ležiaca iba 220 kilometrov východne od Samoy na opačnej strane dátumovej hranice.