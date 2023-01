Rok 2022 vo Francúzsku bol extrémne suchý a horúci

Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsko prežilo najteplejší a zároveň najsuchší rok v histórii meteorologických meraní. V piatok to uviedol národný meteorologický úrad Meteo France, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Priemerná ročná teplota bola 14,5 stupňa Celzia, čo je "veľmi vysoko nad rokom 2020, ktorý držal predchádzajúci rekord" 14,07 stupňa Celzia, uviedol Meteo France vo vyhlásení. Horúčavy označil za "príznak klimatických zmien".



"Rekordný deficit zrážok" dosiahol až 25 percent pod dlhodobý priemer, čo je najnižšia hodnota od roku 1989, dodal meteorologický úrad.



Jeseň a zima boli výnimočne mierne a pre toto obdobie typický sneh sa zmenil na dážď, čo v minulosti zasnežené lyžiarske svahy v Alpách a Pyrenejach zmenilo na zablatené plochy.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento týždeň čelil kritike klimatológov, keď počas novoročného prejavu označil letné sucho a horúčavy za prekvapivé.



"Je to smiešne, to je jeden z mojich obľúbených vtipov na zosmiešňovanie politikov, ktorí stratili kontakt s realitou," napísal na Twitteri geológ Goneri Le Cozannet.



Le Cozannet je členom Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý už vo februári varoval, že čas na zabezpečenie "budúcnosti, v ktorej sa dá žiť" pre všetkých na Zemi takmer vypršal.