Rok 2025 je pre židov v Európe kritický, antisemitizmus sa vrátil

Larnaka 14. januára (TASR) - Predseda Európskej židovskej asociácie (EJA) rabín Menachem Margolin v pondelok apeloval na vlády v celej Európe, aby čo najskôr podnikli kroky proti prudkému nárastu antisemitizmu, ktorý núti tisíce židov opustiť európsky kontinent, informovala v noci na utorok agentúra AP, píše TASR.



Margolin podotkol, že v posledných rokoch z Európy odišlo približne 40.000 židov, ktorí sa v dôsledku nárastu antisemitských nálad už nikdy nechcú vrátiť.



Vyslovil predpoklad, že rok 2025 bude pre európskych židov "kritickým", a doplnil, že budúcnosť židovských komunít na kontinente bude závisieť od postupu, ktorý vlády prijmú v boji proti antisemitizmu.



"Stále existuje šanca, že židia budú žiť v Európe," myslí si Margolin. Upozornil však, že ak vlády Európy tento rok neprijmú opatrenia, ktoré od nich EJA požaduje, bude to "začiatok konca židovskej prítomnosti v Európe".



Antisemitizmus podľa neho prichádza zo všetkých strán politického spektra, pričom v situácii, keď vojna rozpútaná Ruskom voči Ukrajine podnecuje v Európe obavy a neistotu, ku ktorým sa pridávajú aj demografické zmeny.



Podľa Margolina sa európske vlády musia posunúť ďalej ako len verbálne odsudzovať antisemitské správanie a prijať účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany židovských inštitúcií a židov praktizujúcich svoje zvyky v Európe.



Nabádal tiež zaviesť "kódex správania", aby sa demonštrácie proti Izraelu nemenili na antisemitské protesty. Tento krok by malo sprevádzať potrestanie jednotlivcov uznaných vinnými z antisemitských činov. Margolin si myslí, že Európa z dlhodobého hľadiska potrebuje aj prokurátorov, ktorí rozumejú rôznym formám antisemitizmu, ale aj programy v školách na vzdelávanie proti antisemitským postojom.



Pripomenul však súčasne, že "dôležitejšia je ochota vlády bojovať proti antisemitizmu".



Margolin poskytol agentúre AP rozhovor na Cypre, kde sa konalo stretnutie židovských vodcov z celého kontinentu venované boju proti narastajúcemu antisemitizmu. Dodal, že Cyprus je štátom, kde sa židia cítia vítaní a v bezpečí, pričom ostrovná vláda má úzke vzťahy so štátom Izrael.



Podľa Margolina je hlavným dôvodom antisemitizmu v Európe odpor voči židovskému štátu. Objasnil, že "v momente, keď je vláda k Izraelu priateľská a chápe a bráni právo Izraela brániť sa, znižuje to (v spoločnosti) napätie voči židom".