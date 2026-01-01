< sekcia Zahraničie
Rok 2026 už privítali aj obyvatelia Americkej Samoy a Niue
V čase, keď na Americkej Samoe odbila polnoc, v niektorých častiach Tichého oceánu na druhej strane medzinárodnej dátumovej hranice už od začiatku nového roka ubehlo viac ako 24 hodín.
Autor TASR
Pago Pago 1. januára (TASR) - Poslednými obývanými oblasťami sveta, ktoré vstúpili do roku 2026 sa vo štvrtok o 12.00 h SEČ stali tichomorské ostrovy Americká Samoa, ktorá je teritóriom Spojených štátov, a Niue, ktoré je voľne pridruženým územím Nového Zélandu, informuje TASR podľa televízie BBC.
Hodinu pred nimi do nového roka vstúpili Havajské ostrovy a Francúzska Polynézia.
V čase, keď na Americkej Samoe odbila polnoc, v niektorých častiach Tichého oceánu na druhej strane medzinárodnej dátumovej hranice už od začiatku nového roka ubehlo viac ako 24 hodín vrátane iba viac ako 220 kilometrov vzdialeného štátu Samoa.
Poslednými časťami planéty, ktoré sa ešte nachádzajú v roku 2025, sú Howlandov a Bakerov ostrov. Ide o neobývané ostrovčeky pod správou USA.
