Rok 2026 už privítali aj obyvatelia Nového Zélandu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Autor TASR
Wellington 31. decembra (TASR) - Najväčšie novozélandské mesto Auckland privítalo rok 2026 o 12.00 h SEČ tradičným ohňostrojom v centre metropoly, ktorý bol odpálený z 328 metrov vysokej televíznej a vyhliadkovej veže Sky Tower. Ide o najvyššiu budovu ostrovného štátu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA, AP, televízie Sky News, stanice BBC a denníka The Guardian.

Päťminútová show zahŕňala 3500 ohňostrojov odpálených z rôznych poschodí veže. V hlavnom meste Wellington sprevádzala oslavy Nového roka svetelná show a hudba.

Na Severnom ostrove však zrušili viaceré menšie podujatia v dôsledku očakávaného dažďa a možných búrok.

Tichomorské ostrovné štáty Samoa, Tonga a tiež Tokelau – závislé územie Nového Zélandu ležiace asi 3500 kilometrov severne od Aucklandu – tiež privítali rok 2026.

Pätnásť minút predtým sa novoročné oslavy začali aj na Chathamských ostrovoch, ktoré tiež patria k Novému Zélandu.

Americká Samoa, ktorá sa nachádza len 220 kilometrov východne od Samoy na druhej strane medzinárodnej dátumovej hranice, bude posledným obývaným miestom na Zemi, ktoré privíta nový rok 2026.
