Rok po ničivom zemetrasení v Turecku odovzdali prvé novopostavené domy

Ankara 4. februára (TASR) - Rok po ničivom zemetrasení z vlaňajšieho februára turecké úrady v sobotu odovzdali novopostavené domy ľuďom, ktorí v dôsledku otrasov prišli o strechu nad hlavou. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Vlaňajšie zemetrasenie zo 6. februára s magnitúdou 7,8 a následné dotrasy si v juhovýchodnom Turecku vyžiadali 53.537 obetí, uvádza aktualizovaná bilancia, ktorú v piatok zverejnila turecká vláda. Išlo o najhoršiu katastrofu v modernej histórii krajiny. O svoje domovy prišli milióny ľudí.



"Dnes odovzdávame 7275 domov v (provincii) Hatay... Postupne po celom tomto regióne odovzdáme 40.000 domov, a to okamžite po ukončení ich výstavby," povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na sobotňajšej odovzdávacej ceremónii v provincii Hatay, ktorá patrila medzi najviac postihnuté oblasti.



Viac než 690.000 ľudí aj rok od zemetrasenia žije v obytných kontajneroch, pričom v niektorých oblastiach stále pokračujú práce na odstraňovaní trosiek.



Erdoganova vláda sľubuje, že do konca tohto roka odovzdá obyvateľom 200.000 z celkového počtu plánovaných 390.000 obytných jednotiek; 75.000 z nich by malo byť hotových v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov.



Zemetrasenie celkovo postihlo 14 miliónov ľudí v 11 provinciách na juhovýchode Turecka. Hlavný otras a prvé dotrasy, vrátane jedného s magnitúdou 7,5, zničili vyše 38.900 budov.



Zemetrasenie zasiahlo aj severozápad susednej Sýrie.



Organizácia Human Rights Watch (HRW) tento týždeň vyzvala Ankaru, aby vyvodila zodpovednosť voči činiteľom zodpovedným za defekty v konštrukciách budov.