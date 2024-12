Rok po streľbe Univerzita Karlova posilnila bezpečnosť

Praha 9. decembra (TASR) - Hlavnou úlohou Univerzity Karlovej (UK) počas prvého roka od tragickej streľby na jej filozofickej fakulte bolo podľa rektorky Mileny Králíčkovej poskytnúť pomoc pozostalým a raneným pomôcť s návratom k štúdiu. V zbierke na pomoc obetiam sa vybralo 88 miliónov korún (3,5 milióna eur), psychologickú pomoc od univerzity vyhľadalo 6.500 ľudí. V pondelok to uviedli zástupcovia UK a zároveň predstavili univerzitné Centrum odolnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Univerzita podľa Králíčkovej v priebehu roka posilnila bezpečnostné opatrenia a prijala bezpečnostný plán pre niekoľko oblastí. Jednou z nich sú fyzické bariéry, napríklad kontroly pri vstupe do budov - tie sa však podľa nej dajú implementovať len v nových budovách. Za veľmi podstatné označila nácviky, školenia a zavádzanie krízového informačného a zvolávacieho systému.



"Má byť pripravený tak, aby v prípade bezpečnostných incidentov poskytoval buď akútne potrebnú informáciu alebo informáciu s nejakým odstupom, ktorá sa má dostať k čo najväčšej skupine študujúcich a zamestnancov. Sme vo fáze postupnej implementácie týchto systémov, na rôznych fakultách sme rôzne ďaleko," priblížila rektorka.



Dekanka FF UK Eva Lehečková dodala, že v hlavnej budove fakulty, kde sa strieľalo, bude upravená vrátnica. Pokrok v oblasti bezpečnosti, ale aj psychosociálneho bezpečia označila za obrovský. Dôraz na takzvaný wellbeing, teda celkovú duševnú pohodu, podľa nej pomáhal študentom aj zamestnancom uľahčovať návrat do budovy a prekonávať strach.



Jedným z opatrení pre lepšie vysporiadanie sa so situáciou je tiež vznik Centra odolnosti. Podľa jeho koordinátora Jana Tesárka poskytuje podporné skupinové stretnutia, individuálne poradenstvo, tréningové workshopy a ďalšie aktivity zamerané na prvú pomoc, deeskaláciu a zvládanie konfliktu. Zdôraznil, že zvládanie krízových situácií sa dá naučiť. Cieľom je vytvoriť komplexný systém podpory, ktorý poskytne pomoc každému, keď ju bude najviac potrebovať. "Dúfam, že to prispeje k tomu, aby sa UK stala bezpečnejším, odolnejším a prívetivejším miestom pre všetkých," dodal.



V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)