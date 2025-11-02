< sekcia Zahraničie
Rok po tragédii v Novom Sade si 16 obetí pripomenuli desaťtisíce ľudí
V sobotu dav ľudí v Novom Sade držal 16 minút ticha, jednu minútu za každú obeť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nový Sad 1. novembra (TASR) - Rok od tragédie v meste Nový Sad v srbskej Vojvodine vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí, aby si pripomenuli 16 osôb, ktoré zahynuli pri zrútení prístrešku na tamojšej železničnej stanici. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
V sobotu dav ľudí v Novom Sade držal 16 minút ticha, jednu minútu za každú obeť. Tichá spomienka začala o 11.52, teda presne v čase, keď sa prístrešok pred rokom zrútil.
Polícia uviedla, že sa v meste zhromaždilo 39.000 ľudí. Podľa novinárov AFP na mieste a leteckých záberov však bol dav podstatne väčší a prítomných mohlo byť až 100.000 ľudí.
Po prejavoch, vystúpení speváckeho zboru a pochode centrom Nového Sadu sa v sobotu večer dav zhromaždil na brehu Dunaja, aby vzdal poslednú poctu obetiam. Zhromaždenie sa skončilo ďalšími 16 minútami ticha. Na pevnosti Petrovaradin na druhom brehu rieky rozvinuli veľký transparent s nápisom: „Uvidíme sa zajtra a každý ďalší deň, kým nepríde spravodlivosť“.
Tragická udalosť z minulého roka vyvolala masové a pravidelné protesty študentov – pôvodne za nezávislé vyšetrovanie nehody a proti korupcii, neskôr aj za predčasné voľby. Pre protesty v apríli podal demisiu predseda vlády Miloš Vučevič.
Prezident Srbska Aleksandar Vučič označoval demonštrantov za pučistov financovaných zo zahraničia a členovia jeho strany šírili konšpiračné teórie, že zrútenie strechy železničnej stanice mohlo byť plánované, pripomína AFP.
V piatok sa však Vučič v televíznom prejave ospravedlnil a svoje výroky oľutoval. „Týka sa to študentov, demonštrantov, ako aj ostatných, s ktorými som nesúhlasil. Ospravedlňujem sa za to,“ povedal prezident a vyzval k dialógu.
Vláda vyhlásila sobotu za deň štátneho smútku, a hlava Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Porfirij viedol smútočnú bohoslužbu za obete v belehradskej Katedrále svätého Sávu. Zúčastnilo sa na nej niekoľko stoviek ľudí vrátane ministrov a prezidenta. Tisícky ďalších sa zhromaždili pred kostolom, kde zapálili sviečky.
V sobotu dav ľudí v Novom Sade držal 16 minút ticha, jednu minútu za každú obeť. Tichá spomienka začala o 11.52, teda presne v čase, keď sa prístrešok pred rokom zrútil.
Polícia uviedla, že sa v meste zhromaždilo 39.000 ľudí. Podľa novinárov AFP na mieste a leteckých záberov však bol dav podstatne väčší a prítomných mohlo byť až 100.000 ľudí.
Po prejavoch, vystúpení speváckeho zboru a pochode centrom Nového Sadu sa v sobotu večer dav zhromaždil na brehu Dunaja, aby vzdal poslednú poctu obetiam. Zhromaždenie sa skončilo ďalšími 16 minútami ticha. Na pevnosti Petrovaradin na druhom brehu rieky rozvinuli veľký transparent s nápisom: „Uvidíme sa zajtra a každý ďalší deň, kým nepríde spravodlivosť“.
Tragická udalosť z minulého roka vyvolala masové a pravidelné protesty študentov – pôvodne za nezávislé vyšetrovanie nehody a proti korupcii, neskôr aj za predčasné voľby. Pre protesty v apríli podal demisiu predseda vlády Miloš Vučevič.
Prezident Srbska Aleksandar Vučič označoval demonštrantov za pučistov financovaných zo zahraničia a členovia jeho strany šírili konšpiračné teórie, že zrútenie strechy železničnej stanice mohlo byť plánované, pripomína AFP.
V piatok sa však Vučič v televíznom prejave ospravedlnil a svoje výroky oľutoval. „Týka sa to študentov, demonštrantov, ako aj ostatných, s ktorými som nesúhlasil. Ospravedlňujem sa za to,“ povedal prezident a vyzval k dialógu.
Vláda vyhlásila sobotu za deň štátneho smútku, a hlava Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Porfirij viedol smútočnú bohoslužbu za obete v belehradskej Katedrále svätého Sávu. Zúčastnilo sa na nej niekoľko stoviek ľudí vrátane ministrov a prezidenta. Tisícky ďalších sa zhromaždili pred kostolom, kde zapálili sviečky.