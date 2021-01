Rok väzenia dostala žena, ktorá skrývala príznaky nákazy koronavírusom

Peking 27. januára (TASR) - Čínsky súd udelil rok väzenia žene, ktorá pred nastúpením do lietadla skrývala svoje príznaky nákazy koronavírusom. V stredu o tom informovali štátne médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Žena (37) vlani v marci užila liek na potlačenie horúčky, potom nastúpila na palubu lietadla z USA do Číny, uviedol čínsky denník Global Times.



Príznaky nákazy odhalila až po pristátí na letisku v Pekingu a neskôr mala pozitívny test na koronavírus. Následne muselo ísť do karantény 63 ľudí, ktorí s ňou boli v blízkom kontakte.



Ženino správanie bolo porušením protiepidemických nariadení platných v Číne a predstavovalo vážnu hrozbu šírenia koronavírusu, napísal pekinský súd v rozhodnutí z vlaňajšieho októbra, z ktorého v stredu citoval denník Global Times.



Ženu odsúdili na rok väzenia a ročnú podmienku za trestný čin bránenia prevencii infekčnej choroby.



Táto ázijská krajina zaviedla niektoré z najprísnejších pandemických obmedzení na svete. Pandémiu má do veľkej miery pod kontrolou od začiatku vlaňajšieho leta.



Čína hlásila v stredu 75 nových prípadov infekcie koronavírusom.