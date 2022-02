Eurokomisia predložila nové iniciatívy v rámci boja proti rakovine

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa podarilo urobiť ďalší krok na zlepšenie prístupu k prevencii, včasnému zisteniu, liečbe a starostlivosti o onkologických pacientov.



Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine a rok po uverejnení európskeho plánu na boj proti rakovine EK oznámila, že spúšťa sériu nových iniciatív. Tie boli predstavené na podujatí s názvom "Rovnaký prístup pre všetkých: rakovina žien – európsky plán na boj proti rakovine".



Komisia pripomenula, že rakovina postihuje v Európe v priemere o niečo viac mužov ako ženy. Na mužov pripadá 54 percent nových prípadov a 56 percent úmrtí. Najčastejšie diagnostikovanou rakovinou v EÚ je však rakovina prsníka u žien (v roku 2020 to bolo vyše 355.000 žien).



V rámci členských štátov EÚ, medzi nimi navzájom i medzi skupinami obyvateľstva sú značné nerovnosti v oblastiach ako včasné zistenie, diagnostika, liečba a kvalita starostlivosti o pacientov. Výrazné je to v prípade odhadovanej miery výskytu rakoviny krčka maternice (ktorá sa líši päťnásobne) a miery úmrtnosti (v roku 2020 boli rozdiely v rámci EÚ osemnásobné). Možno to vysvetliť rozdielmi v prevalencii ľudského papilomavírusu (HPV) a v politike očkovania a skríningu rakoviny krčka maternice v krajinách EÚ.



Hlavným cieľom európskeho plánu na boj proti rakovine je znižovanie nerovností pri všetkých štádiách tohto ochorenia.



Komisia v stredu spustila štyri nové opatrenia, ktorými chce podporiť členské štáty pri riešení nerovností, zlepšiť skríning a očkovanie proti HPV a podporiť ľudí, ktorí rakovinu prekonali: register nerovností v oblasti onkologických ochorení; výzva na predloženie podkladov na účely skríningu rakoviny; spoločné opatrenie v oblasti očkovania proti HPV a vytvorenie siete EÚ pre mladých, ktorí prekonali rakovinu.



Uvedené opatrenia pomôžu identifikovať trendy a rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi, objasnia nerovnosti v prevencii rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov, ku ktorým dochádza z dôvodu pohlavia, vzdelania a úrovne príjmov, ako aj rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Cieľom EK v rámci plánu na boj proti rakovine je zabezpečiť, aby 90 percent obyvateľstva EÚ, ktoré spĺňa podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka, malo možnosť absolvovať takýto skríning do roku 2025. Spoločné opatrenie v oblasti očkovania proti HPV má prispieť k dosiahnutiu cieľa, že do roku 2030 bude v EÚ zaočkovaných aspoň 90 percent cieľovej populácie dievčat, a zároveň výrazne zvýšiť mieru očkovania chlapcov.



Európsky plán na boj proti rakovine je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie, ktorej vytvorenie predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámila v septembri 2020. Plán boja proti rakovine, ktorý bol spustený v roku 2021, zavádza novú koncepciu v otázke prevencie, liečby a starostlivosti o onkologických pacientov. Navrhuje sa v nej desať hlavných iniciatív a viaceré opatrenia na riešenie všetkých štádií tohto ochorenia, od prevencie až po kvalitu života súčasných i bývalých onkologických pacientov, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na opatrenia, pri ktorých môže EÚ priniesť najvyššiu pridanú hodnotu.