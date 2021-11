Rokovania Británie a EÚ o Severnom Írsku sa skončili bez dohody

Londýn/Brusel 26. novembra (TASR) – Najnovšie, piatkové kolo rokovaní Európskej únie (EÚ) a Británie o obchodných pravidlách pre Severné Írsko po brexite sa sústredilo na dodávky liekov a na "tlak" na dosiahnutie riešenia. Vyhlásil to podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.



"Na zabezpečenie predvídateľnosti je potrebný rozhodný tlak," napísal na sociálnej sieti Twitter po rokovaniach s britským ministrom pre brexit Davidom Frostom. "Stretneme sa opäť budúci týždeň," dodal.



Podľa Frosta však stále pretrvávajú značné rozdiely v názoroch oboch strán na obchod v Severnom Írsku a Londýn je v prípade potreby pripravený prijať jednostranné opatrenia.



"Stále by sme však radšej našli riešenie," uviedol na Twitteri Frost. "Ale priepasť medzi našimi pozíciami je stále značná a sme pripravení použiť článok 16 na ochranu Belfastskej (Veľký piatok) dohody, ak nebude možné nájsť iné riešenia."



Obaja politici sa v piatok stretli, aby prediskutovali potenciálne zmeny tzv. Severoírskeho protokolu. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na budúci piatok 3. decembra.



Hovorca úradu britskej vlády už predtým uviedol, že dvojica sa pokúsi dosiahnuť dohodu, ktorá dokáže vyriešiť problémy v Severnom Írsku. Spojené kráľovstvo nevylučuje použitie článku 16, hoci ministerka obchodu Anne-Marie Trevelyanová navrhla, aby sa táto možnosť pred Vianocami nevyužila.



Na základe protokolu zostala britská provincia Severné Írsko súčasťou jednotného trhu EÚ s tovarom, aby sa tak vyhlo tvrdej hranici so susedným Írskom, členom európskeho bloku.



To má však za následok kontroly tovaru prichádzajúceho z Británie do Severného Írska, čo predstavuje prekážku v obchode v rámci Spojeného kráľovstva.



Piatkové stretnutie Frosta a Šefčoviča sa uskutočnilo tiež v čase napätých vzťahov v súvislosti s licenciami na rybolov po brexite vo vodách Spojeného kráľovstva pre francúzskych rybárov.