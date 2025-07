Rokovania krajín E3 s Iránom budú v piatok v Istanbule

Teherán 21. júla (TASR) — Nové kolo rokovaní medzi Iránom a zástupcami európskych mocností zo skupiny E3 (Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko) o iránskom jadrovom programe sa uskutoční 25. júla v Istanbule na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí. Uviedol to v nedeľu hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bagháí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru TASS.



„V reakcii na žiadosť európskych krajín Irán súhlasil s usporiadaním nového kola rokovaní s tromi európskymi signatármi JCPOA (Spoločného komplexného akčného plánu),“ povedal Bagháí iránskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti IRIB.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok telefonoval so svojimi kolegami z Británie, Francúzska a Nemecka, ako aj so šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou. Tí ho varovali, že ak sa Irán čoskoro nevráti k rokovaniam, aktivujú mechanizmus známy ako „snapback“, ktorý opätovne zavedie sankcie zrušených dohodou z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu.



Irán a Spojené štáty viedli päť kôl jadrových rokovaní sprostredkovaných Ománom. Šieste kolo rozhovorov sa malo konať 15. júna v ománskom hlavnom meste Maskat, ale bolo zrušené po tom, ako Izrael dva dni predtým zaútočil na Irán. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pripojiť sa k Izraelu a zaútočiť na iránske jadrové zariadenia však tieto rozhovory fakticky ukončilo.



Irán opakovane popiera, že by sa snažil získať jadrové zbrane. Spoločný komplexný akčný plán zaviedol významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. Tento ťažko dosiahnutý kompromis sa však začal rozpadať v roku 2018 počas prvého funkčného obdobia prezidenta Trumpa, keď Spojené štáty od dohody jednostranne odstúpili a opätovne zaviedli sankcie voči Teheránu.