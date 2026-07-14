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Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
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Rokovania medzi Libanonom a Izraelom označil Bejrút za konštruktívne

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Účastníci smútočného obradu skandujú heslá, zatiaľ čo jeden z nich drží plagát najvyššieho vodcu ajatolláha Modžtabu Chameneího; obrad sa koná vo veľkej mešite Mosalla imáma Chomejního v Teheráne v utorok 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

Vyjednávači z oboch krajín sa v utorok stretli v priestoroch amerického veľvyslanectva v talianskej metropole. Tohtotýždňové rokovania majú trvať dva dni.

Autor TASR
Rím 14. júla (TASR) - Utorkové kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sa konalo v talianskom Ríme, bolo „konštruktívne“, uviedol pre agentúru DPA zdroj z libanonskej vlády, píše TASR.

Vyjednávači z oboch krajín sa v utorok stretli v priestoroch amerického veľvyslanectva v talianskej metropole. Tohtotýždňové rokovania majú trvať dva dni.

„Toto kolo rokovaní v Ríme bolo konštruktívne a zajtra bude naším cieľom prerokovať konkrétne termíny stiahnutia izraelských síl aspoň z dvoch pilotných oblastí,“ konštatoval zdroj.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani označil rozhodnutie usporiadať rokovania medzi Izraelom a Libanonom v Ríme za dôkaz, že jeho krajina zohráva na Blízkom východe „vedúcu úlohu“. Taliansko je podľa jeho slov pripravené poskytnúť aj ďalšiu podporu.

Izrael a Libanon dosiahli 26. júna rámcovú dohodu, a to po piatich kolách rokovaní vo Washingtone. Jej cieľom je ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a dosiahnutím trvalého mieru medzi týmito dvoma krajinami. Hizballáh túto dohodu, ktorá tiež hovorí o jeho odzbrojení, odmietol.

Implementácia dohody má podľa agentúry AFP začať stiahnutím Izraela z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone. Kancelária libanonského prezidenta Džúzífa Awna v pondelok uviedla, že delegácia vyslaná na rokovania do Ríma dostala nariadenie, aby žiadala „okamžitý začiatok stiahnutia izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón ešte pred ďalšími diskusiami“.

Najnovšia vojna v Libanone sa začala 2. marca po tom, čo Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských leteckých úderoch na Irán. Židovský štát následne spustil každodenné údery na Libanon a nasadil svojich vojakov na juh krajiny.

Napriek uzavretému prímeriu a opakovaným snahám a výzvam o pokoj zbraní násilie pokračuje. Izraelská armáda naďalej útočí v Libanone a podľa tamojších médií demoluje domy v dedinách na juhu krajiny, ktoré okupuje.

Nálety a pozemná invázia izraelskej armády v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali viac ako 4300 mŕtvych. Hizballáh za rovnaký čas zabil 32 izraelských vojakov a štyroch civilistov, väčšinu na juhu Libanonu.
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