Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

Paríž 10. júla (TASR) - Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako sa v júni náhle ukončila príslušná iniciatíva sprostredkovaná Spojenými štátmi.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok hostili videokonferenciu so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a kosovským premiérom Avdullahom Hotim so zámerom prelomiť patovú situáciu týkajúcu sa jedného z najkomplikovanejších územných sporov v Európe.



"Francúzsko a Nemecko dnes ráno dostali od prezidenta Vučiča a premiéra Hotiho informáciu, že obnovia normalizačné rozhovory, ktoré budú pokračovať v nedeľu prostredníctvom videokonferencie a osobne vo štvrtok v Bruseli," uviedol zdroj.



Nedeľňajšie rokovania budú viesť šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell a osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. Na štvrtkovom stretnutí Vučiča a Hotiho sa zúčastnia Macron, Merkelová a prípadne ďalší lídri.



Nedávny pokus s cieľom pozvať Vučiča a kosovského prezidenta Hashima Thaciho na rokovania do Bieleho domu zlyhal po tom, ako haagsky osobitný súd pre Kosovo obvinil Thaciho z vojnových zločinov, ktoré mal spáchať v rokoch 1998 - 1999 počas vojny v Kosove. Thaci tieto obvinenia odmieta.



Rokovania mali byť prvým stretnutím srbských a kosovských predstaviteľov za uplynulých 19 mesiacov.



Thaci v pondelok odcestuje do Holandska, kde ho budú vypočúvať medzinárodní prokurátori. Thaci prisľúbil, že ak haagsky osobitný súd pre Kosovo potvrdí jeho obžalobu z vojnových zločinov, odstúpi okamžite z funkcie hlavy štátu.