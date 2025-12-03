< sekcia Zahraničie
Rokovania medzi Putinom a Witkoffom sa skončili
Podľa zdroja agentúry AFP by sa stretnutie oboch amerických vyjednávačov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohlo uskutočniť už v stredu v Bruseli.
Autor TASR
Moskva 3. decembra (TASR) - Približne päťhodinové rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom v Moskve sa skončili. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP, Reuters a TASS.
Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný americký mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine. V jednoslovnom príspevku na sociálnej sieti X označil ruský osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev rokovania za „produktívne“. Podľa agentúry Reuters Witkoff po skončení schôdzky zamieril na americké veľvyslanectvo v Moskve.
Z americkej delegácie sa na stretnutí zúčastnil aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na ruskej strane boli prítomní prezidentov poradca Jurij Ušakov a Dmitrijev.
Podľa zdroja agentúry AFP by sa stretnutie oboch amerických vyjednávačov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohlo uskutočniť už v stredu v Bruseli.
Trump v utorok označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že konflikt nebude jednoduché vyriešiť. Jeho slová prišli takmer súbežne s vyjadreniami Zelenského, ktorý prejavil optimizmus ohľadom mierových rokovaní aj úlohy Spojených štátov v tomto procese.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio popísal nedeľňajšie rokovania s ukrajinskou delegáciou na Floride ako veľmi produktívne, no zároveň zdôraznil, že k mierovej dohode s Ruskom vedie ešte dlhá cesta. Delegáciu Kyjeva na rokovaniach s Washingtonom viedol tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý rozhovory taktiež opísal ako produktívne a úspešné.
