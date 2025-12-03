Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rokovania medzi Putinom a Witkoffom sa skončili

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (tretí sprava), poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov (štvrtý sprava), ruský vyslanec Kirill Dmitrijev (vpravo), osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff (vľavo uprostred), zať Donalda Trumpa Jared Kushner (tretí zľava) počas stretnutia o americkom mierovom pláne v Moskve v utorok 2. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa zdroja agentúry AFP by sa stretnutie oboch amerických vyjednávačov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohlo uskutočniť už v stredu v Bruseli.

Moskva 3. decembra (TASR) - Približne päťhodinové rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom v Moskve sa skončili. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP, Reuters a TASS.

Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný americký mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine. V jednoslovnom príspevku na sociálnej sieti X označil ruský osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev rokovania za „produktívne“. Podľa agentúry Reuters Witkoff po skončení schôdzky zamieril na americké veľvyslanectvo v Moskve.

Z americkej delegácie sa na stretnutí zúčastnil aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na ruskej strane boli prítomní prezidentov poradca Jurij Ušakov a Dmitrijev.

Trump v utorok označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že konflikt nebude jednoduché vyriešiť. Jeho slová prišli takmer súbežne s vyjadreniami Zelenského, ktorý prejavil optimizmus ohľadom mierových rokovaní aj úlohy Spojených štátov v tomto procese.

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio popísal nedeľňajšie rokovania s ukrajinskou delegáciou na Floride ako veľmi produktívne, no zároveň zdôraznil, že k mierovej dohode s Ruskom vedie ešte dlhá cesta. Delegáciu Kyjeva na rokovaniach s Washingtonom viedol tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý rozhovory taktiež opísal ako produktívne a úspešné.
