Rokovania na Aljaške sa skončili. Prímerie zatiaľ nespomenuli
Okrem Trumpa a Putina sa na nich zúčastnili aj americký minister zahraničných vecí Rubio a osobitný vyslanec USA Witkoff, ako aj šéf ruskej diplomacie Lavrov a Putinov poradca Ušakov.
Autor TASR,aktualizované
Anchorage 16. augusta (TASR) - Rokovania medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ich delegáciami v Anchorage na Aljaške sa v noci na sobotu skončili. Trvali viac než dve a pol hodiny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Témou rokovaní za zatvorenými dverami bolo možné prímerie vo vojne na Ukrajine. Okrem Trumpa a Putina sa na nich zúčastnili aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, ako aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov a Putinov poradca Jurij Ušakov.
Kremeľ medzitým potvrdil, že Putin sa zúčastní na spoločnej tlačovej konferencii po boku Trumpa, uviedla britská spravodajská stanica Sky News.
Trump odovzdal Putinovi list od Melanie, týkal sa osudu unesených detí
Americký prezident Donald Trump odovzdal počas piatkového summitu v Anchorage na Aljaške do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina list od svojej manželky Melanie. Išlo o osobný list týkajúci sa ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí, informuje v sobotu TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu.
Presný obsah listu Melanie Trumpovej však predstavitelia napriek všetkému nepriblížili. Prvá dáma USA, ktorá sa narodila v Slovinsku, nebola prítomná na summite na Aljaške, pripomína stanica Sky News.
Ukrajina predtým označila únosy desaťtisícov ukrajinských detí do Ruska alebo na Ruskom okupované územia bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy.
Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny, píše Reuters.
Práve únosy týchto detí sú však napríklad dôvodom, prečo Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 na Putina a jeho komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú zatykač.
Biely dom zverejnil v piatok fotografiu usmievajúceho sa amerického prezidenta Donalda Trumpa po boku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Snímka vznikla bezprostredne pred začiatkom rokovaní v Anchorage na Aljaške, informuje TASR podľa správy stanice Sky News. Tá dodala, že z Ukrajiny prichádzajú na adresu amerického privítania Putina na červenom koberci sklamané a nahnevané reakcie.
Obaja prezidenti na spomínanej snímke stoja vedľa seba pod transparentom s nápisom „Usilujeme sa o mier“.
Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Ukrajinci medzitým reagovali na privítanie Putina na Aljaške s „hnevom a znechutením“, uvádza spravodajská stanica. Virálnou sa podľa Sky News stala fotografia, na ktorej kľačiaci americkí vojaci rozprestierajú červený koberec pred schodmi Putinovho lietadla.
„Okupuje územia, ničí celé mestá, zabíja, znásilňuje, okráda, unáša, mučí a výsledkom toho je, že sa mu dostáva privítania na červenom koberci,“ citovala stanica jednu z reakcií na privítanie Putina na Aljaške.
Americký prezident Donald Trump po skončení rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na spoločnej tlačovej konferencii v Anchorage na Aljaške uviedol, že sa vo viacerých bodoch zhodli, prímerie v bojoch na Ukrajine však nespomenul. TASR informuje podľa správy stanice Sky News.
Rokovania s Putinom v úzkom formáte, ktoré trvali takmer tri hodiny, označil Trump za „veľmi produktívne“.
„Zhodli sme sa na mnohých, mnohých bodoch.... Povedal by som, že na niekoľkých dôležitých, ale ešte sme sa tam celkom nedostali, urobili sme určitý pokrok,“ dodal bez uvedenia akýchkoľvek podrobností.
Trump zároveň uviedol, že bude telefonicky kontaktovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), aby ich “informoval o dnešnom stretnutí“.
“Začnem s niekoľkými telefonátmi a poviem im, čo sa odohralo,“ uviedol.
„Mali sme mimoriadne produktívne stretnutie a na mnohých bodoch sme sa dohodli, zostáva ich už len veľmi málo,“ dodal Trump.
„Niektoré nie sú až také významné, jeden je pravdepodobne najvýznamnejší, ale máme veľmi dobrú šancu sa tam dostať,“ citovala ho britská spravodajská stanica.
Krátka tlačová konferencia sa skončila bez toho, aby prezidenti odpovedali na otázky novinárov. Miesto toho Trump opätovne poďakoval Putinovi s tým, že sa „čoskoro“ pravdepodobne opäť porozprávajú a uvidia.
„Nabudúce v Moskve,“ odpovedal mu na to Putin, na čo Trump reagoval v zmysle, že si „viem si predstaviť, že by sa to mohlo stať.“
Putin označil vzájomné rokovania za „konštruktívne“ a uviedol, že dohoda s Trumpom „vydláždi cestu k mieru na Ukrajine“.
