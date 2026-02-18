< sekcia Zahraničie
Rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA sa skončili
Šéf ruskej delegácie Vladimir Medinskij pre agentúru TASS uviedol, že rokovania boli náročné, ale mali pracovný charakter.
Autor TASR
Ženeva 18. februára (TASR) - Vo švajčiarskej Ženeve sa v stredu po dvoch hodinách skončili trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA o ukončení vojny. Žiadna zo strán neposkytla bližšie informácie o predmete rokovaní, ani o tom, či sa na niečom dohodli. Obe však naznačili, že rokovania boli zložité. informuje TASR podľa agentúry AFP.
Šéf ruskej delegácie Vladimir Medinskij pre agentúru TASS uviedol, že rokovania boli náročné, ale mali pracovný charakter. Ich ďalšie kolo sa podľa neho uskutoční čoskoro.
„Ako viete, rokovania trvali dva dni. Včera boli veľmi dlhé, v rôznych formátoch. Dnes sme rokovali dve hodiny,“ upresnil. Rozhovory v utorok trvali až šesť hodín.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na stretnutiach delegácii nezúčastňuje, krátko pred koncom stredajšieho stretnutia na sociálnej sieti X napísal, že rozhovory sú náročné a že Rusko sa ich pokúša úmyselne naťahovať. Podľa jeho slov by mohli vstúpiť do záverečnej fázy.
Zelenskyj sa zároveň poďakoval európskym spojenom. „Účasť Európy v tomto procese považujeme za nevyhnutnú pre úspešnú implementáciu realizovateľných dohôd,“ napísal.
Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí. Kyjev a Moskva sa tam dohodli na výmene vojnových zajatcov v počte 157 na každej strane.
