Rokovania medzi USA a Iránom budú v piatok v Ománe, tvrdia médiá
O termíne a mieste rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom informovali polooficiálne iránske tlačové agentúry ISNA a Tasním, ako aj agentúra Student News Network.
Autor TASR
Teherán/Washigton 4. februára (TASR) - Jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa uskutočnia v piatok v Ománe, uviedli v stredu viaceré iránske médiá. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Omán doposiaľ bezprostredne nepotvrdil, že bude tieto rokovania hostiť, predtým sa však v tomto sultanáte uskutočnili viaceré kolá jadrových rozhovorov medzi Iránom a USA.
USA nepotvrdili miesto ich konania. Biely dom však podľa vlastných vyjadrení očakáva, že sa rokovania uskutočnia aj po utorkovom zostrelení iránskeho dronu Spojenými štátmi a pokuse Iránu zastaviť loď plaviacu sa pod vlajkou USA.
Prioritou americko-iránskych rokovaní bude predísť konfliktu a znížiť napätie na oboch stranách, povedal predtým pre agentúru Reuters nemenovaný iránsky predstaviteľ. Podotkol zároveň, že na rokovania dostala pozvanie aj skupina regionálnych mocností vrátane Pakistanu a Spojených arabských emirátov.
