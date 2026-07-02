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Rokovania medzi USA a Iránom sa uskutočnia po pohrebe Chameneího

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Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump ocenil pokrok v rámci rokovaní medzi USA a Iránom na nižšej úrovni, pričom vyhlásil, že krajiny absolvovali v Dauhe „veľmi dobré stretnutia“.

Autor TASR
Dauha 2. júla (TASR) - Ďalšie kolo nepriamych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom sa bude konať po obradoch spätých s pohrebom bývalého najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Sprostredkovatelia to vo štvrtok oznámili po tom, čo sa v stredu v katarskej Dauhe uskutočnili technické americko-iránske rokovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Americký prezident Donald Trump ocenil pokrok v rámci rokovaní medzi USA a Iránom na nižšej úrovni, pričom vyhlásil, že krajiny absolvovali v Dauhe „veľmi dobré stretnutia“.

Tieto rokovania sa konali po vzájomných útokoch, ku ktorým došlo napriek podpísaniu memoranda o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom.

AFP konštatuje, že hoci sa na základe tejto rámcovej dohody mali boje ukončiť a Hormuzský prieliv otvoriť, naďalej ostáva viacero bodov, ktoré je potrebné vyriešiť. Medzi nimi je to napríklad otázka iránskeho jadrového programu.

„Katarskí a pakistanskí sprostredkovatelia (v stredu) ukončili samostatné stretnutia s vyjednávačmi USA a Iránu v Dauhe, pričom sa podarilo dosiahnuť pozitívny pokrok,“ uviedol vo štvrtok Pakistan. Strany sa podľa neho dohodli na pokračovaní rozhovorov, pričom ďalšie stretnutie sa uskutoční čo najskôr po obradoch spätých s pohrebom Alího Chameneího.

Smútočné obrady sa začnú v sobotu 4. júla v Teheráne a v pútnickom meste Kom. Pohreb je naplánovaný na 9. júla v Chameneího rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu.

Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí, ktorý viedol iránsku delegáciu na rokovaniach, povedal, že rozhovory sa skončili dohodou o vytvorení komunikačného kanálu. Ten sa má zriadiť do štvrtka s cieľom hlásiť a zaznamenávať porušovania memoranda. Podľa neho sa tiež diskutovalo o zmrazených iránskych aktívach, ktorých uvoľnenie Irán v rámci dohody požaduje.
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