Rokovania o čiernomorskej obilnej dohode opäť uviazli

Istanbul 5. mája (TASR) - Rozhovory o čiernomorskej obilnej iniciatíve opäť uviazli v slepej uličke. Turecko, Rusko, Ukrajina a OSN totiž nedospeli k dohode týkajúcej sa povolenia pre nové lode, ktoré by mohli prevážať obilie a hnojivá cez Čierne more, píše TASR podľa správ stanice CNN a denníka The Guardian.



Predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN sú zastúpení v Spoločnom koordinačnom centre (JCC) v Istanbule, ktoré dohliada na plnenie dohody a vykonáva príslušné kontroly. JCC uviedlo, že nateraz pokračuje v kontrole predtým schválených plavidiel, zmienené krajiny však vyzvalo, aby pokračovali v rokovaniach o schválení nových lodí.



"Ako si iste spomínate, generálny tajomník (OSN) oznámil všetkým stranám svoj návrh ďalšieho postupu zameraného na zlepšenie, rozšírenie a predĺženie (čiernomorskej) iniciatívy, pričom zohľadnil stanoviská vyjadrené všetkými stranami. Naliehavo vyzývame všetky strany, aby pokračovali v diskusiách, prekonali prevádzkové problémy a pracovali na úplnej implementácii a pokračovaní tejto iniciatívy," povedal hovorca OSN Farhan Haq.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, obsahuje dve dohody. Jedna z nich umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív napriek sankciám uvaleným na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine.



Obilná dohoda vlani pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín; prvýkrát bola predĺžená vlani v novembri o 120 dní. V marci súhlasilo Rusko už len s jej 60-dňovým predĺžením, hoci Ukrajina, Turecko aj OSN požadovali 120-dňové predĺženie.



Moskva dôrazne naznačila, že nebude súhlasiť s tým, aby bola predmetná dohoda predĺžená aj po 18. máji, pretože neboli splnené jej požiadavky na uľahčenie vývozu ruských obilnín a hnojív.