Rokovania o dohovore o plastoch budú v Ženeve pokračovať aj v piatok
Desaťdňové rokovania v Ženeve, na ktorých sa zišlo viac ako 1000 delegátov, sa mali skončiť vo štvrtok. Podľa AFP však nič nenaznačuje tomu, že by krajiny boli k dohode blízko.
Autor TASR
Ženeva 15. augusta (TASR) - Rokovania o vypracovaní medzinárodnej právne záväznej dohody o boji proti znečisteniu životného prostredia plastmi boli vo štvrtok neskoro večer predĺžené o jeden deň a pokračovať tak budú aj v piatok. Informoval o tom predseda rokovaní Luis Vayas Valdivieso, píše TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.
„Keďže konzultácie o mojom prepracovanom návrhu textu stále prebiehajú, toto plenárne zasadnutie sa preto odkladá a bude pokračovať 15. augusta 2025 v čase, ktorý bude oznámený neskôr,“ vyhlásil vo štvrtok Valdivieso.
Koalícia High Ambition Coalition (Koalícia vysoko ambicióznych - pozn. TASR), ktorej členmi sú Európska únia, Veľká Británia, Kanada a mnoho afrických a latinskoamerických krajín, chce, aby dohoda obsahovala ustanovenia o znížení výroby plastov a o postupnom vyraďovaní toxických chemikálií používaných v plastoch, vysvetľuje AFP.
Skupina prevažne ropných štátov, Like-Minded Group (Skupina podobne zmýšľajúcich - pozn. TASR) – vrátane Saudskej Arábie, Kuvajtu, Ruska, Iránu a Malajzie – chce, aby sa dohoda zameriavala predovšetkým na nakladanie s odpadom, dodáva AFP.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) varuje, že bez dohody a zásahu sa výroba plastov do roku 2060 strojnásobí, čo bude zhoršovať klimatickú situáciu a bude mať vážne dôsledky pre oceány aj zdravie ľudí.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte skôr vo štvrtok vyzval zúčastnené krajiny, aby sa chopili príležitosti a prijali dohodu. „Táto globálna dohoda o znečistení plastami je našou šancou zvrátiť situáciu,“ napísal v príspevku na platforme X. „Vyzývam všetky štáty prítomné v Ženeve, aby prijali dohodu, ktorá skutočne zodpovedá rozsahu tejto environmentálnej a verejnej zdravotnej núdze,“ dodal.
