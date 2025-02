Rokovania o druhej fáze prímeria v Gaze pokračujú na budúci týždeň

Washington/Jeruzalem 16. februára (TASR) — Rozhovory o druhej fáze dohody o prímerí v Pásme Gaze a výmene izraelských rukojemníkov za uväznených Palestínčanov budú pokračovať nasledujúci týždeň na utajovanom mieste. Po "produktívnych a konštruktívnych" telefonických rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním a šéfom egyptskej tajnej služby Hasanom Rašadom to podľa televízie Fox News v nedeľu uviedol osobitný americký vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff. Informovala o tom agentúra DPA.



USA, Katar a Egypt sprostredkovali prvú fázu prímeria v Pásme Gazy a dohodu o výmene rukojemníkov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá platí od 19. januára do 1. marca.



Druhá fáza rokovaní predpokladá dohodu o prepustení všetkých zostávajúcich izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále nažive, a o definitívnom ukončení vojny v Pásme Gazy. Tretia fáza sa zameria na jeho rekonštrukciu.



Počas prvej fázy prímeria má Hamas prepustiť 33 izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli. Rozhovory o druhej fáze prímeria sa mali začať 16 dní po začatí prímeria, no nestalo sa tak.



Netanjahuov úrad v tejto súvislosti v nedeľu večer oznámil, že izraelský bezpečnostný kabinet bude o druhej fáze prímeria rokovať v pondelok. Takisto informoval, že Netanjahu poveril delegáciu izraelských vyjednávačov, aby v pondelok odcestovala na rokovania do Káhiry. Diskutovať budú o pokračovaní implementácie prvej fázy dohody a po zasadnutí bezpečnostného kabinetu dostanú pokyny na rokovania o druhej fáze.