Rokovania o Iráne sa skončili, štáty skúmajú text novej dohody

Viedeň 8. augusta (TASR) - Rozhovory o obnovení jadrovej dohody medzi Iránom a šiestimi ďalšími štátmi pod taktovkou Európskej únie vo Viedni sa v pondelok skončili. Vypracovaný návrh dohody teraz predkladá šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vládam zúčastnených štátov – Iránu, Spojeným štátom, Británii, Francúzsku, Nemecku, Rusku a Číne. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry DPA a AFP.



Jeden zo zainteresovaných diplomatov pred novinármi nazval predložené znenie dohody "veľmi dobrým kompromisom pre všetkých zúčastnených".



"Pracovali sme na tom štyri dni a dnes máme na stole tento text," povedal diplomat. Dodal, že v tejto chvíli už po dvoch rokoch vyjednávaní niet o čom rokovať. Zúčastnené štáty by sa podľa neho mali k návrhu dohody vyjadriť v priebehu najbližších týždňov.



Iránska vláda medzičasom podľa agentúry AFP oznámila, že návrh dohody už začala skúmať.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V rámci nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť k tomuto procesu dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Irán po čase začal porušovať svoje záväzky vyplývajúce z pôvodnej dohody, pripomenula televízia al-Džazíra.



V apríli 2021 sprostredkovala Európska únia rozhovory o obnovení dohody pôvodných signatárov, pričom účasť Spojených štátov bola iba nepriama. V marci tohto roku však viedenské rokovania uviazli, reštartovali ich minulý štvrtok.