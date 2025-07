Rokovania o klimatickom cieli EÚ povedú Patrioti pre Európu

Brusel 8. júla (TASR) - Frakcia Patrioti pre Európu (Patriots for Europe - PfE) dostala v Európskom parlamente úlohu spravodajcu pre nové klimatické ciele Európskej únie. V utorok o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej by toto rozhodnutie mohlo skomplikovať dohodu o znížení emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040. Skupina Patrioti totiž odmieta politiku EÚ na obmedzenie klimatických zmien.



Hovorca PfE zatiaľ nereagoval na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie. Patrioti ani nešpecifikovali, ktorý z ich členov bude zastávať pozíciu spravodajcu, informuje TASR.



Ako vysvetľuje Reuters, zmena klímy spôsobila, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Minulý týždeň mnohé štáty Európy zažili vlnu horúčav, ale viaceré vlády od Talianska po Poľsko tento rok ustupujú od ambicióznych cieľov v oblasti znižovania emisií, pričom sa odvolávajú na náklady, ktoré by táto politika mala pre priemysel.



Úloha spravodajcu poskytuje skupine Patrioti vplyvnú pozíciu počas nadchádzajúcich rokovaní medzi členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom o klimatickom cieli EÚ do roku 2040 – Patrioti na týchto rokovaniach budú zastupovať europarlament.



PfE budú poverení vypracovaním počiatočného návrhu stanoviska europarlamentu v rámci týchto rokovaní – hoci niektorí poslanci z iných frakcií už avizovali, že návrh Patriotov môžu zamietnuť a predložiť vlastný.



Ako v utorok napísal denník Le Monde, spravodajca z radov skupiny PfE síce nebude schopný zabrániť ostatným politickým skupinám v dohode, ale mohol by ovplyvniť rokovania o postoji EP.



Kým francúzsky liberálny europoslanec Pascal Canfin vníma novú rolu PfE ako príležitosť, ktorá „prinúti proeurópske skupiny spolupracovať na dosiahnutí dohody o tomto kľúčovom návrhu pred konferenciou COP30 v Beléme,“ francúzska poslankyňa za Zelených Marie Toussaintová pre agentúru AFP povedala, že „Európska únia si takto strelí do nohy, pretože... o klíme sa nedá rokovať s hrobármi ekológie.“



Patrioti získali túto pozíciu počas neverejnej schôdze v utorok predpoludním, pričom prehlasovali najväčšiu skupinu v parlamente – Európsku ľudovú stranu (EPP), uviedli predstavitelia EÚ pre agentúru Reuters.



Reuters pripomenul, že Brusel má nateraz problém získať politickú podporu pre klimatický cieľ do roku 2040, ktorý Európska komisia (EK) po mesiacoch odkladov predložila minulý týždeň. EK v dokumente navrhla zachovať cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 90 percent do 15 rokov, ale s „flexibilitou“ v metóde výpočtu, a to aj napriek neochote niektorých krajín.



Dvadsaťsedemčlenná EÚ a ďalšie významné ekonomiky vrátane Číny majú nové klimatické ciele predložiť OSN do septembra, teda ešte pred summitom COP30, ktorý sa bude konať v novembri v brazílskom meste Belém.



Predseda skupiny PfE, francúzsky europoslanec Jordan Bardella, v januári vyzval na okamžité pozastavenie Zelenej dohody, ktorá bola prijatá počas predchádzajúceho funkčného obdobia EP a ktorej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v Európskej únii do roku 2050.



Frakcia Patrioti pre Európu, ktorá odmieta politiku EÚ na obmedzenie klimatických zmien, je treťou najväčšou skupinou v europarlamente a zahŕňa francúzsku krajne pravicovú stranu Národné združenie (RN) či stranu Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.