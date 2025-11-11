< sekcia Zahraničie
Rokovania o novej holandskej vláde viaznu
Holandská politická scéna je veľmi fragmentovaná, takže sa nestáva, že by nejaká strana vo voľbách získala väčšinu v 150-člennom parlamente.
Autor TASR
Haag 11. novembra (TASR) - Mediátor, ktorý bol poverený posúdením možností na zostavenie novej holandskej vlády, v utorok večer navrhol, aby pri hľadaní možných koalícií spolupracovala liberálna D66 s Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA), informuje TASR.
Mediátor Wouter Koolmees oznámil, že lídri strán Rob Jetten (D66) a Henri Bontenbal (CDA) by mali v nasledujúcich troch týždňoch pracovať na dosiahnutí dohody s inými potenciálnymi partnermi o kľúčových témach, ako sú migrácia, bývanie, obrana, znečistenie dusíkom, hospodárstvo a investičné prostredie v Holandsku. Malo by ísť o „pozitívnu agendu“, uviedol Koolmees.
Holandská politická scéna je veľmi fragmentovaná, takže sa nestáva, že by nejaká strana vo voľbách získala väčšinu v 150-člennom parlamente. Jettenova strana D66 získala 26 parlamentných mandátov, čo je najmenej v nedávnej histórii volieb. Tento nízky zisk mu cestu k parlamentnej väčšine (76 kresiel) ešte viac skomplikoval, objasnila agentúra AFP.
Jetten ako koalíciu preferuje štvorčlenné zoskupenie svojej D66, stredopravej CDA (18 kresiel), pravicovej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VDD - 22 kresiel) a ľavicového bloku Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA -20 poslancov). Táto koalícia by mala pohodlnú väčšinu 86 kresiel.
Líderka VVD Dilan Yešilgözová však odmieta vládnuť s Groen Links/PvdA a ani mediátor Wouter Koolmees tieto zoskupenia v prvej etape rokovaní nedokázal spojiť.
Yešilgözová chce pravicovú koalíciu, ktorá by zahŕňala jej VVD, CDA, Jettenovu D66 a Konzervatívnych liberálov (JA21), ktorí vo voľbách prekvapujúco získali deväť mandátov. Táto koalícia by však mala iba 75 kresiel, čo by znamenalo, že v prípade obštrukcií by bola zraniteľná.
Koolmees, ktorý bol vymenovaný na vyriešenie tohto hlavolamu, navrhol, aby Jetten a Bontenbal z CDA, ktorí sú si politicky najbližšie, najprv spolupracovali na dohode o politických otázkach.
„Zdá sa, že existuje široká podpora pre vytvorenie koalície aspoň s CDA a D66, dvoma najväčšími víťazmi v týchto voľbách,“ objasnil Koolmees v utorok novinárom.
Koolmees vyjadril nádej, že po tom, ako budú načrtnuté kontúry potenciálnej vládnej politiky – do 9. decembra –, sa pridajú aj ďalšie politické strany.
AFP pripomenula, že všetky politické strany sa zhodli v názore, že novú vládu v Holandsku treba vytvoriť čo najrýchlejšie. Koolmees však jej sformovanie do Vianoc považuje za nepravdepodobné. Ozrejmil, že vyskladať fungujúcu koalíciu je „mimoriadne komplikované“. Súčasne zdôraznil, že pri formovaní vlády bude dôležité brať do úvahy aj väčšinu v hornej komore parlamentu (Senáte), aby zákony mohli byť schválené v oboch komorách zákonodarného zboru.
Až do vytvorenia novej vlády Holandsko - piatu najväčšiu ekonomiku Európskej únie - vedie úradujúci premiér Dick Schoof.
